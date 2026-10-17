Decomisan 3 Mil Plantas Cactáceas Durante Operativo en San Pedro, Coahuila

La Fiscalía General del Estado, a través de la Región Laguna II, informó sobre el aseguramiento de 3 mil plantas cactáceas, así como de cápsulas de medicamento controlado, durante un operativo realizado en el municipio de San Pedro, Coahuila.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera estatal número 87, a la altura del libramiento de San Pedro, donde las autoridades aseguraron un camión en el que eran transportadas las plantas de distintos tamaños, distribuidas en cajas de plástico.

Además de los ejemplares de cactáceas, durante la intervención fueron aseguradas cápsulas de medicamento controlado. Las autoridades no precisaron la especie de las plantas ni el tipo de medicamento localizado, por lo que se deberá determinar su naturaleza como parte de las investigaciones.

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En el operativo también fue detenida una persona, cuya identidad no fue proporcionada en la información oficial. Tanto el detenido como el vehículo y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, con sede en Torreón, Coahuila.

Esta autoridad será la encargada de continuar con las investigaciones para esclarecer la procedencia y el destino de las plantas, así como determinar si existe alguna conducta delictiva relacionada con los objetos asegurados y resolver la situación jurídica de la persona detenida.