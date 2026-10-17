Seguridad

Decomisan 3 Mil Plantas Cactáceas Durante Operativo en San Pedro, Coahuila

Durante las acciones también se logró asegurar medicamento controlado que eran transportado en un camión.

Decomisan 3 Mil Plantas Cactáceas Durante Operativo en San Pedro, CoahuilaLas plantas eran transportadas en un camión sobre la carretera estatal 87 en San Pedro. Foto: N+

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