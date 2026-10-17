Seguridad

Hallan a Hombre Muerto en Acceso de Urgencias de Hospital en Saltillo, Coahuila

Un médico del lugar confirmó que el sujeto ya no contaba con signos vitales

Hallan a Hombre Muerto en Acceso de Urgencias de Hospital en Saltillo, CoahuilaPersonal del hospital encontró al hombre sin vida en la entrada del lugar. Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+