Un hombre identificado como Juan 'N', de 47 años, fue localizado sin vida en el acceso al área de Urgencias de un hospital, ubicado sobre el bulevar José Musa de León, en la colonia Los Reales, en Saltillo, Coahuila.

El hallazgo fue reportado la tarde de este viernes, luego de que personal del hospital encontrara al hombre tendido en la entrada del área de Urgencias, con parte del cuerpo orientada hacia el interior del inmueble.

Tras el reporte a los servicios de emergencia, un médico del área de Urgencias revisó al hombre y confirmó que ya no contaba con signos vitales. Al momento de su localización, vestía un suéter gris y un pantalón de mezclilla.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento por lo que el cuerpo será trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde se le practicará la necropsia de ley.