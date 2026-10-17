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Activan Plan DN-III-E por Afectaciones de Lluvias en San Pedro, Coahuila

Autoridades habilitaron el Auditorio Municipal como albergue temporal para las personas afectadas

Activan Plan DN-III-E por Afectaciones de Lluvias en San Pedro, CoahuilaEl municipio de San Pedro activó el plan de contingencia DN-III-E debido a las intensas lluvias. Foto: N+

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