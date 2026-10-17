Activan Plan DN-III-E por Afectaciones de Lluvias en San Pedro, Coahuila

El municipio de San Pedro activó el Plan de Contingencia DN-III-E luego de las lluvias registradas durante este viernes, las cuales dejaron afectaciones en varios sectores de la localidad.

La coordinadora de Protección Civil en La Laguna de Coahuila, Verónica González, informó que se atendieron reportes en colonias como Emiliano Zapata, Centro, Fénix, Concordia, El Áncora y Luchana, entre otros sectores.

Como parte de las acciones de atención a la población, se habilitó el Auditorio Municipal como albergue para recibir a las personas afectadas por las precipitaciones, con el objetivo de brindarles un espacio seguro.

Uno de los sectores con mayores afectaciones fue la colonia Miguel Hidalgo, donde el agua ingresó a las viviendas y provocó daños en muebles y electrodomésticos, dejando pérdidas materiales para las familias.

Elementos de Protección Civil municipal y estatal, policías municipales, Guardia Nacional y Ejército Mexicano participaron en las labores de auxilio. Las corporaciones brindaron apoyo a los damnificados y realizaron el desalojo de personas que se encontraban en situación de riesgo.