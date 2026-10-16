Seguridad

Hombre Roba Alcancía con Diezmo en Iglesia de Gómez Palacio, Durango

La Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús denunció el hecho delictivo a través de sus redes sociales

Hombre Roba Alcancía con Diezmo en Iglesia de Gómez Palacio, DurangoLa iglesia solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar al responsable. Foto: Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús GP

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