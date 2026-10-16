Hombre Roba Alcancía con Diezmo en Iglesia de Gómez Palacio, Durango

La Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en el municipio de Gómez Palacio, Durango, denunció a través de sus redes sociales, a un hombre que fue captado robando las alcancías donde se reciben los donativos del diezmo.

El hombre, quien al momento del robovestía pantalón azul claro, playera azul y cubrebocas, fue captado por las cámaras de videovigilancia instaladas en la iglesia.

Ante esta situación, la parroquia hizo un llamado a otras iglesias y comercios para tomar precauciones y evitar que este tipo de actos delictivos se repitan.

Asimismo, solicitó que, en caso de contar con información sobre el paradero del presunto responsable, acuda a las oficinas parroquiales para realizar el reporte correspondiente.