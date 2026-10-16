Seguridad

Detienen a Hombre por Presunto Robo en Gasolinera en Piedras Negras, Coahuila

El sujeto quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que se encargarán de dar seguimiento a las investigaciones

Detienen a Hombre por Presunto Robo en Gasolinera en Piedras Negras, CoahuilaUn hombre fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de robo en una gasolinera de la ciudad. Foto: N+

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