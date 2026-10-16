Detienen a Hombre por Presunto Robo en Gasolinera en Piedras Negras, Coahuila

Daniel 'N', de 34 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de robo con quebrantamiento de la confianza, por un monto de 20 mil pesos, en hechos relacionados con una gasolinera de Piedras Negras, Coahuila.

De acuerdo con la información proporcionada, el caso está vinculado con una estación de servicio ubicada en el cruce del bulevar República y el bulevar Tinajas. La presunta conducta delictiva derivó en la intervención de las autoridades y la detención del señalado.

Tras su aseguramiento, Daniel 'N' quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que darán seguimiento a las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen elementos suficientes para proceder legalmente en su contra.

Será durante el proceso correspondiente cuando se determine su situación jurídica, mientras se desarrollan las diligencias relacionadas con el presunto robo.