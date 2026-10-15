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Alertan por Descenso de Temperaturas y Lluvias por Frente Frío No. 2 en Coahuila

Protección Civil de Coahuila recomendó a la población evitar cruzar ríos, arroyos y zonas inundables

Alertan por Descenso de Temperaturas y Lluvias por Frente Frío No. 2 en CoahuilaSe pronostican fuertes lluvias en algunas regiones de Coahuila. Foto: N+

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