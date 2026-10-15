Alertan por Descenso de Temperaturas y Lluvias por Frente Frío No. 2 en Coahuila

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila emitió una alerta meteorológica por la llegada del frente frío número 2, que favorecerá lluvias muy fuertes, tormentas eléctricas, rachas intensas de viento y un descenso de las temperaturas en distintas regiones del estado.

De acuerdo con la actualización meteorológica de este jueves 15 de octubre, durante la tarde y noche se prevé que el sistema frontal avance sobre Coahuila y genere precipitaciones, algunas puntualmente intensas, además de vientos de entre 50 y 70 km/h con rachas que podrían alcanzar de 80 a 100 km/h. También existe la posibilidad de formación de torbellinos en las regiones Norte y Noroeste.

En la región Norte, Protección Civil de Piedras Negras alertó por las condiciones meteorológicas previstas desde este jueves y hasta el domingo, periodo en el que podrían registrarse lluvias, tormentas eléctricas, fuertes vientos y un descenso de temperatura. Las autoridades advirtieron sobre posibles encharcamientos e inundaciones en zonas bajas y arroyos, así como la caída de ramas y objetos sueltos debido a las ráfagas de viento.

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Asimismo, se informó que una masa de aire polar reforzará el sistema frontal, lo que provocará una disminución de las temperaturas en la entidad. Las condiciones podrían variar durante los próximos días, por lo que se recomienda mantenerse al tanto de los avisos oficiales y de las actualizaciones del pronóstico meteorológico.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a evitar cruzar calles inundadas, ríos y arroyos; asegurar objetos que puedan desprenderse por el viento y resguardarse durante las tormentas eléctricas. También recomendaron conducir con precaución ante la lluvia y las ráfagas intensas, además de reportar cualquier situación de riesgo a los servicios de emergencia a través del 911