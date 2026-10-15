Serpiente de Cascabel Muerde a Niña de 3 Años en San Pedro, Coahuila

Una niña de tres años fue mordida por una serpiente de cascabel en el ejido San Rafael, municipio de San Pedro, Coahuila, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital General para recibir atención médica.

De acuerdo con los reportes, la menor, identificada como Regina, se encontraba en el área del corral de su domicilio cuando fue atacada por el reptil. El incidente movilizó a sus familiares, quienes buscaron atención médica inmediata ante el riesgo que representaba la mordedura.

A su llegada al Hospital General, el personal médico valoró a la niña de tres años y le administró el antídoto correspondiente para contrarrestar los efectos del veneno.

La atención oportuna fue determinante para salvarle la vida a Regina, quien recibió el tratamiento necesario luego del ataque ocurrido en el área rural del municipio de San Pedro.