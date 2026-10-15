Accidentes

Serpiente de Cascabel Muerde a Niña de 3 Años en San Pedro, Coahuila

La menor fue atacada por el reptil cuando se encontraba en el corral de su casa

Serpiente de Cascabel Muerde a Niña de 3 Años en San Pedro, CoahuilaPersonal del hospital le administró el antídoto a la niña para contrarrestar el veneno. Foto: Archivo N+

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