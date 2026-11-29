Rey Mysterio anunció su retiro de la lucha libre profesional y dijo que se despedirá con un combate en el Estadio Banorte de la Ciudad de México el 12 de junio de 2027.

El gladiador mexicoamericano comunicó el fin de su carrera la noche del sábado, durante la función Survivor de la WWE.

El creador del castigo 619 dio el anuncio luego de encabezar al equipo de México que eliminó al de Estados Unidos en el Survivor Series en Houston, Texas.

Sentado en un panel con comentaristas al final del espectáculo, el enmascarado comenzó su mensaje a la afición diciendo que el próximo año será muy especial.

"En 2027 iremos a la Ciudad de México, al que antes conocíamos como Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte. Para ser exactos, estaremos ahí el 12 de junio y ese será mi último combate", lanzó en inglés.

Enseguida, la afición en el lugar le gritó que no lo hiciera, otros expresaron su sorpresa y no podían creerlo.

Los del Team México, integrado por Dragon Lee, El Grande Americano, Penta y Rey Fénix, corrieron a decirle que no se retirara y alentaron al público para tratar de convencerlo.

Miembro del Salón de la Fama de la WWE, al que ingresó en la clase de 2023, el nacido en California se mostró con los ojos llorosos por dar una noticia dolorosa.

El equipo mexicano derrotó a Rhodes, CM Punk, Seth Rollins, Je’Von Evans y LA Knight en una lucha de cinco contra cinco. El originario de Ecatepec se quedó solo contra Punk, Rollins y Rhodes, pero logró la victoria para su país.

Rey Mysterio, de 51 años, se formó en México con su tío, el tijuanense Rey Misterio Sr. Se consagró en el pancracio en Estados Unidos a partir de 1995, siendo uno de los luchadores más reconocidos a nivel mundial. Firmó con la WWE en 2002.

Debutó en 1989, cuando tenía 14 años. Desde el inicio llamó la atención por su agilidad y creatividad, frente a rivales que los superaban en peso y tamaño.

Los 1.68 metros de estatura no fueron ningún impedimento. Se le recuerda por combates históricos ante Eddie Guerrero y Dean Malenko, "El hombre de las 1,000 llaves". Peleó contra ellos en la división de peso crucero de WCW, entre 1996 y 1997.

El nacido en Chula Vista pasó por la AAA, ECW, WCW y WWE. Abrió el camino para generaciones venideras, no solo de México, sino de América Latina.

Su movimiento, el 619, fue bautizado así por el código de área telefónica de San Diego. Es una patada giratoria con ambos pies ejecutada desde las cuerdas hacia la cabeza o el pecho de un oponente que está tendido sobre la segunda cuerda. Fue una evolución del Tiger Feint, la finta creada en Japón por Satoru Sayama, el primer Tiger Mask, en los años de 1980.

Uno de sus triunfos históricos ocurrió en Royal Rumble 2006, así como sus tres campeonatos mundiales en la WWE. Igual conquistó el campeonato mundial peso pesado en WrestleMania 22. El final de su carrera llegará luego de casi cuatro décadas.

ASJ