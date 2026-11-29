Con dos penales, Monterrey eliminó al América en su casa en los Cuartos del Apertura 2026, y los Rayados clasificaron a las Semifinales del torneo.

Con una presentación muy pobre, Las Águilas cayeron en el Estadio Banorte con el defensor Edwin Cerrillo como villano, quien cometió dos faltas en el área para dejar servida la siguiente fase al equivo visitante.

Uroš Đurđević y Luca Orellano fueron los encargados de finiquitar desde los once pasos en una noche que marcó el fracaso del cuadro azulcrema.

La primera mitad fue de pocas llegadas a puerta; cada equipo dejó ir una posibilidad de tomar ventaja.

En el minuto 14 Roberto de la Rosa disparó por encima del arco para dejar ir un gol para los Rayados, necesitados de ganar para acceder a la fase de los cuatro mejores.

América llegó con peligro en el minuto 30, cuando Alex Zendejas le puso una asistencia al argentino Santiago Bueno, errático al rematar de cabeza.

En la segunda mitad, América se vio conforme con el resultado. El empate sin goles le daba el pase a la semifinal por haber terminado mejor en la fase regular y propuso poco.

Los Rayados de Matías Almeyda presionaron al frente y marcaron el 1-0 con un penal anotado por el argentino Orellano al minuto 70.

Monterrey mantuvo el orden, fue paciente cuando América atacó y en el 82' amplió la ventaja. Cerrillo cometió una segunda falta en el área y Djurdevic convirtió la pena máxima.

Las Águilas se volcaron al ataque, pero desordenadas y fueron los Rayados los que estuvieron más cerca del tercer gol. Israel Reyes sacó el balón de la línea en los minutos finales, luego de un contragolpe que sellaría un marcador devastador.

"Cuando se dio el cruce contra el América, no nos daban ninguna chance de pasar, pero al dejar a un rival tan grande en el camino demostramos que podemos, todos sabemos que no es fácil venir al Azteca por un resultado", dijo Almeyda.

El equipo dirigido por el uruguayo Guillermo Almada se despidió del torneo con una racha de 290 minutos sin anotar gol y con siete partidos consecutivos sin ganar.

Además, los de Coapa cerraron un torneo para el olvido con seis juegos sin victoria como locales en el estadio Azteca.

No fue una entrada para la magnitud de esta fase, la llamada "fiesta grande", a la que los aficionados llegaron con el ánimo decaído por el mal desempeño de los últimos encuentros.

Se habló de un vestidor fracturado, del desgaste a nivel interno y desde ya, los seguidores del América piden la cabeza de Almada, cuya continuidad para la siguiente temporada pende de un hilo.

Los fans comenzaron a retirarse del Coloso de Santa Úrsula minutos antes de que concluyera el juego. Cuando se pitó el silbatazo final estallaron los abucheos.

"Me quedo con malas sensaciones porque América obliga a siempre ir por el título y no logramos el objetivo. Quiero pedirle disculpas a la afición porque no pudimos darle la alegría que queríamos entregarle", comentó Almada en conferencia post partido.

Este domingo se resolverán las dos series restantes de cuartos de final. Con ventaja de 2-1, el Pachuca visitará al líder Guadalajara en el estadio Akron. Con un 4-0 a favor, el Cruz Azul, campeón defensor, recibirá al León en el estadio Azteca.

ASJ