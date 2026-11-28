La muerte de Jermaine Haley, conocido en la WWE como Bronson Reed, a los 38 años, ha generado preguntas sobre las lesiones que sufrió semanas antes de su fallecimiento. Su última aparición en el cuadrilátero ocurrió durante el evento Crown Jewel 2026, en Riad, Arabia Saudita, donde protagonizó un impactante momento con Oba Femi que terminó con su hospitalización.

El incidente ocurrió el 7 de noviembre, durante la lucha por el Campeonato Mundial de Parejas entre Bron Breakker y Austin Theory, integrantes de The Vision, contra Penta y Je’Von Evans. Reed no tenía un combate programado, pero intervino para ayudar a sus compañeros.

Oba Femi salió para detenerlo y lo lanzó desde la plataforma del escenario mediante una maniobra de fuerza, haciéndolo caer sobre unas mesas y equipo de producción. El impacto le provocó lesiones graves.

Campeonato Mundial de Parejas en que resultó lesionado Bronson Reed. Foto: WWE

De acuerdo con reportes de medios especializados como Wrestling Observer, Reed sufrió múltiples fracturas en las costillas y una laceración en el riñón. Inicialmente se informó que tenía un pulmón perforado, pero posteriormente se aclaró el diagnóstico.

Debido a la gravedad de las lesiones, permaneció hospitalizado en Arabia Saudita y no pudo regresar con el resto del personal de WWE. El 17 de noviembre se informó que había vuelto a casa para continuar su recuperación después de una cirugía.

La WWE confirmó su fallecimiento este 27 de noviembre por complicaciones médicas, pero no ha precisado la causa. Tampoco ha establecido públicamente una relación entre su muerte y las lesiones de Crown Jewel.

¿A Quién Deja Bronson Reed y Cómo Era Fuera del Ring?

Bronson Reed deja a su esposa Paige, quien está embarazada, y a la hija que ambos tienen. En el mensaje con el que anunció su muerte, la WWE destacó su faceta familiar y lo describió como un hombre dedicado a sus seres queridos, además de considerarlo un compañero muy querido dentro de la empresa.

Aunque era conocido por su fuerza y personalidad dominante frente a las cámaras, fuera del ring mantenía una vida familiar. La compañía expresó sus condolencias a su esposa, hija, amigos y seguidores.