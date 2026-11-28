La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo sentencia condenatoria contra Adolfo ‘N’, por su probada responsabilidad penal en un delito contra la salud.

De acuerdo con la investigación, dicha persona fue detenida por elementos de la Policía Municipal de Huauchinango, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina-Armada de México,

Dicho operativo fue realizado en un inmueble ubicado en la junta auxiliar de Cuacuila, perteneciente al municipio de Huauchinango, por posesión de droga en la modalidad de comercio con fines de venta.

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Durante la detención, se le aseguraron 107 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 231 gramos de marihuana, dos teléfonos celulares, dos básculas digitales, y mil 600 pesos en efectivo.

El fiscal federal aportó sólidos datos de prueba ante la autoridad judicial, quien en audiencia de procedimiento abreviado dictó sentencia de cuatro años de prisión y una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por un monto de nueve mil 384 pesos.

Con información de N+

GMAZ