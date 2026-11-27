Fue el pasado 20 de noviembre cuando aquí en N+, te informamos que el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero estaba cerca de alcanzar un acuerdo con la Corte Federal de Nueva York para declararse culpable, según la audiencia que se llevó a cabo ese día en la Corte de Distrito del Este de Nueva York en Brooklyn.

Señalaba que si las partes llegaban a un acuerdo, el juez Frederick Block, quien lleva el caso de Caro Quintero, lo aceptaría, según lo asentado en el reporte de la audiencia.

Hoy viernes 27 de noviembre 2027, la Fiscalía en el caso de Rafael Caro Quintero notificó al juez que hoy presentó a la defensa del narcotraficante una oferta de acuerdo de culpabilidad que deberá ser analizado por sus abogados con el acusado y que de ser aceptado lo notificarían en su oportunidad.

En tanto, se mantiene la fecha de inicio del juicio en marzo y la próxima audiencia el 14 de enero de 2027.

Si el acuerdo fuera aceptado por la defensa y después debidamente notificado y validado por el juez, Caro Quintero no iría a juicio y sería sentenciado después de declararse culpable.

Caro Quintero es uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como "Don Neto". Caro Quintero se le conocía como "El Narco de Narcos".

El juez Frederick Block ha encabezado procesos de alto perfil vinculados con crimen organizado, finanzas y figuras públicas.