La tarde de este viernes se registró una riña en el área de visitas del Centro de Reinserción Social número 1, ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua, en la que se vieron involucradas al menos cuatro personas privadas de la libertad.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el incidente ocurrió durante el desarrollo de una visita familiar y estuvo aparentemente relacionado con un conflicto entre personas pertenecientes a dos grupos delictivos rivales.

Ante esta situación, personal de custodia penitenciaria intervino para controlar la riña y puso bajo resguardo a los involucrados, con el objetivo de garantizar la seguridad dentro de las instalaciones.

Asimismo, se informó que no hubo personas lesionadas durante el incidente, ni entre los internos ni entre los visitantes, por lo que la visita familiar concluyó sin mayores contratiempos.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se reforzó el perímetro del centro penitenciario como parte de las medidas de seguridad implementadas tras el incidente.