La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió información sobre el pronóstico climatológico para el estado de Chihuahua, en el que se prevé un ambiente gélido durante las mañanas, tardes templadas a cálidas y heladas en la Sierra Tarahumara.

Para el sábado 28 de noviembre se pronosticaron vientos de hasta 15 kilómetros por hora, con rachas superiores a los 55 kilómetros en municipios como Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos y Nuevo Casas Grandes.

Mientras que en Ahumada, Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Guerrero, Cusihuiriachi y Cuauhtémoc se esperaron vientos con rachas de hasta 45 kilómetros por hora, con posibilidad de tolvaneras.

Para el domingo 29 de noviembre se prevé un descenso de temperatura debido a la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte y noroeste de México.

En cuanto a las temperaturas, se pronosticaron máximas y mínimas de 20 y 8 grados centígrados en Chihuahua; de 18 y 6 grados en Ciudad Juárez; de 21 y 4 grados en Janos, y de 18 y 1 grado en Madera.

Para otros municipios, el pronóstico contempla temperaturas bajo cero, principalmente en las zonas serranas:

Cuauhtémoc: 18/4 °C

Ojinaga: 19/11 °C

Delicias: 21/8 °C

Camargo: 22/9 °C

Jiménez: 23/10 °C

Parral: 20/9 °C

Chínipas: 30/14 °C

Temósachic: 20/0 °C

Bocoyna: 18/-1 °C

Guachochi: 17/-2 °C

Balleza: 16/-4 °C

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, también se esperan rachas de viento en el norte y noroeste del estado, debido a una masa de aire ártico asociada al frente frío número 8. Sin embargo, estas condiciones estarán acompañadas de cielo despejado, a mayormente despejado.