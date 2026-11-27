La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas roja y naranja en diversas alcaldías de la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes en las próximas horas.

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Ante el pronóstico de lluvias fuertes, se activó la alerta roja en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Se espera que las condiciones meteorológicas permanezcan el viernes hasta la madrugada del sábado 28 de noviembre en dichas demarcaciones.

Protección Civil capitalino alertó por el posible deslave de laderas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

De acuerdo con el pronóstico, se espera una intensa lluvia que signifique la caída de entre 50 y 70 milímetros de agua por metro cuadrado, en estas 6 alcaldías ubicadas al sur y suroeste de la Ciudad de México.

Asimismo, se activó la alerta naranja para las demarcaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuautémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalpa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Esto, debido al pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche del viernes, así como la madrugada del sábado.

Las precipitaciones pueden generar encharcamientos e inundaciones, así como corrientes fuertes de agua sobre las calles y avenidas.

El Gobierno de la CDMX recomendó a los ciudadanos no cruzar calles o avenidas que presenten encharcamientos o corrientes de agua y procurar circular por puentes y banquetas; asimismo, resguardar a niños y adultos mayores y evitar refugiarse debajo de árboles.

El pronóstico para las 10 alcaldías prevé una caída de lluvia de entre 30 y 49 milimetros por metro cuadrado, generando encharcamientos de importancia.

Ante el descenso en las temperaturas en la Ciudad de México, la Secretaría General de Riesgos y Protección Civil también activó las alertas naranja y amarilla en al menos 12 alcaldías.

Se activó alerta naranja por pronóstico de temperaturas heladas de entre 1 y 3 grados centígrados en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

La alerta amarilla prevé que las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalpala, Miguel Hidalgo y Tláhuac registren temperaturas bajas de hasta 4 o 6 grados durante la madrugada de este viernes y la mañana del sábado.

TLS