Mi Bici+ arrancó su programa piloto en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, permitiendo que las personas que renten bicicletas eléctricas puedan llevarselas a su casa.

La estrategia establecida por el Imeplan en el Plan Maestro MiBici, se creó con el objetivo de ampliar las alternativas de movilidad de los ciudadanos, quienes anteriormente debían regresar a sus estaciones las bicicletas rentadas.

De acuerdo con autoridades, en esta etapa estarán disponibles 34 bicicletas eléctricas, cuya entrega ya comenzó en los municipios metropolitanos.

“Las personas interesadas pueden registrarse a través del sitio oficial https://mibicimas.net/, donde las solicitudes se revisan por orden de recepción y se autorizan una vez que se verifica el cumplimiento de los requisitos”, informaron autoridades a través de un boletín.

Cabe mencionar que el arranque del programa piloto, en Tlajomulco, contó con unidades sin anclaje, equipadas con sillas portainfantes, espacio para carga y autonomía de hasta 55 kilómetros de carga.

“La cobertura inicial incluyó el corredor López Mateos, en las zonas de Santa Anita, San Agustín y Bosques de Santa Anita”, agregaron autoridades.

Para acceder a la renta de este medio de transporte, se requerirá de un pago de 500 pesos para la bicicleta convencional y 600 para la bici de carga. Las condiciones de cada periodo de renta pueden consultarse en el sitio oficial de Mi Bici+.

Cabe mencionar que, según datos recabados por el Imeplan, los usuarios de MiBici+ en Tlajomulco han recorrido 9 mil 112 kilómetros, una distancia equivalente a desplazarse más de 300 veces del centro de Tlajomulco al centro de Guadalajara.