Jalisco tendrá un fin de semana con condiciones meteorológicas contrastantes: mientras en Guadalajara se pronostican temperaturas frescas y cielos nubosos, en las zonas montañosas del estado se esperan condiciones favorables para la caída de nieve o aguanieve, tras el ingreso de la primera tormenta invernal a México.

En Guadalajara, la temperatura este viernes se encuentra en los 13ºC, la lluvia continúa, sin embargo, no se han reportado afectaciones. Para el sábado se espera que la temperatura ronde de 10 a 20ºC y para el domingo, la mínima de 8ºC y la máxima de 22ºC.

Para Zapopan y Tlaquepaque hay una máxima de 13ºC y una mínima de 12ºC, con 85% de probabilidad de precipitaciones y rachas de viento de 11 kilómetros por hora.

A pesar de las probabilidades, durante la mañana se reportó lluvia en toda el Área Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (UDG), este 27 de noviembre se espera un día muy lluvioso en todo el estado, principalmente durante la mañana y el mediodía, debido a la presencia de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA).

Además, se prevén temperaturas frías y viento moderado en las zonas altas de Jalisco.

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La caída de nieve ya fue confirmada este viernes en el Nevado de Colima. A través de sus redes sociales, SASSLA Clima informó que se registró una nevada durante la mañana del 27 de noviembre y que persisten condiciones muy favorables para que continúe en las partes altas del Nevado y Volcán de Colima.

Por otra parte, tras el ingreso de la primera tormenta invernal al país, se espera que también pueda presentarse nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, principalmente en la región de Los Altos.

De acuerdo con el pronóstico de Meteored, para este sábado 28 de noviembre se esperan intervalos de nubes y claros en Guadalajara, con una temperatura mínima de 9 grados Celsius y una máxima de 20 grados.

Para el domingo 29 de noviembre, las temperaturas subirán ligeramente y se prevén nuevamente cielos nubosos.

Durante el fin de semana predominarán los vientos del oeste y sureste. Para el sábado se esperan rachas máximas de hasta 19 kilómetros por hora.

Aunque las condiciones serán distintas entre la Zona Metropolitana de Guadalajara y las regiones montañosas, las bajas temperaturas y la posibilidad de nieve o aguanieve marcarán el pronóstico meteorológico para algunas zonas de Jalisco.