¡A sacar las chamarras! Mañana sábado 28 de noviembre de 2026, la Ciudad de México (CDMX) enfrentará un drástico descenso de temperaturas y lluvias casi todo el día debido a la primera tormenta invernal de la temporada.

Por esa razón, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina emitió un aviso especial y pidió extremar precauciones.

Alertó que se prevén lluvias de fuertes a muy fuertes con puntuales intensas, con riesgo de encharcamientos, inundaciones y deslaves. Aquí te presentamos todos los detalles.

¿Caerá nieve en la CDMX?

De acuerdo con la dependencia, mañana sábado además podría caer nieve o aguanieve en cumbres por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar (msnm), como el Ajusco, la sierra de Chichinautzin y el volcán extinto El Pelado en Tlalpan.

En ese sentido, aclaró que no se prevé nieve en la zona urbana. También comentó que la nieve en las cumbres podría permanecer hasta la mañana del domingo.

Frío y lluvias el sábado en CDMX

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre el clima gélido y las lluvias en la Ciudad de México mañana sábado.

En primera instancia, previó cielo nublado durante el día. Por la madrugada, ambiente frío a muy frío, así como gélido en áreas de montaña. Por la mañana, lluvias fuertes con ambiente frío a muy frío y bancos de niebla.

En la tarde y noche, lluvias fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) con posible caída de nieve o aguanieve en zonas altas del Valle de México.

También pronosticó una temperatura mínima de 3 a 5 grados y una máxima de 10 a 12 grados centígrados, así como viento de dirección variable de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

Así estará el clima en la mañana, tarde y noche

En una infografía en redes sociales, la Conagua alertó también sobre lluvias, así como descenso de las temperaturas en la CDMX y brindó más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 4 y 6 grados; 80% de probabilidad de lluvias fuertes, nieve o aguanieve, niebla y vientos de 15 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 10 y 12 grados; 80% de probabilidad de chubascos, nieve o aguanieve y rachas de viento de 35 km/h.

Noche: Temperatura entre 7 y 9 grados; 80% de probabilidad de chubascos, nieve o aguanieve y rachas de viento de 20 km/h.

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¡Abrígate con el método de la cebolla!

Ante el frío en el Valle de México, la SGIRPC recomendó a la ciudadanía utilizar el "Método de la Cebolla", es decir, cubrirse con varias prendas, pues no solo calientan mejor que una gruesa, sino que podrás te permitirán acondicionarte de acuerdo con el lugar donde te encuentres.

Capa 1. Ropa interior térmica: La intención es mantener seco el cuerpo, debido a que cuando suda y se seca provoca frío

Capa 2. Ropa transpirable: Tiene como función mantener el calor corporal, permitiendo que las prendas de la primera se mantengan secas.

Capa 3. Prendas que sean impermeables: Para proteger de factores externos como la lluvia, el viento o aguanieve.

SPB