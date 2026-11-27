¡Las nevadas llegaron a México! La primera tormenta invernal cubrió de blanco varios puntos del municipio de Guanaceví, Durango, desde la noche del jueves 26 de noviembre de 2026, por lo que las autoridades exhortaron a la población a atender medidas preventivas para cuidar su salud.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó en redes sociales que se registraron nevadas en la localidad de Agua del Pino y en la comunidad de Ciénega de la Vaca.

Mientras que la Plataforma Digital de Alertamiento de Riesgos de México, a través de su cuenta de alertas para fenómenos meteorológicos (SASSLA Clima), reportó caída de nieve en el Rancho Lago El Pino, la localidad de Las Mangas, el Ejido Laguna Seca y La Peña, todos en Guanaceví.

El fenómeno dejó paisajes completamente invernales, con árboles, caminos, autos y casas cubiertas de blanco, de acuerdo con los videos compartidos en Facebook y X.

Primera tormenta invernal

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la primera tormenta invernal de la temporada se desplazará este viernes 27 de noviembre sobre el occidente de México.

Por ello, previó la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Y alertó que esas condiciones se extenderán durante la noche hacia zonas superiores a los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar (msnm) del centro de la República Mexicana: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

La tormenta invernal además ocasionará lluvias de distinta intensidad en el país:

Luvias torrenciales: Jalisco, Colima y Michoacán

Lluvias intensas: Guanajuato, Estado de México y Guerrero

Chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del norte, noreste, centro, sur y sureste del país

Así como un marcado descenso de temperatura sobre entidades del occidente, norte y centro de México.

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Llamado a tomar precauciones

Ante la nevada en Guanaceví, la CEPC Durango informó que se mantendrá en monitoreo permanente y en coordinación con las autoridades municipales para salvaguardar a la población.

Ante ello, solicitó a la gente atender recomendaciones como:

Abrigarse bien y proteger vías respiratorias.

Evitar salir si no es necesario.

No transitar por caminos nevados o con hielo.

Mantenerse informado por canales oficiales.

En caso de emergencia, llamar al 9-1-1.

SPB