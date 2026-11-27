La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, prevé llegar a un acuerdo sobre el T-MEC con Estados Unidos de América (EUA) en diciembre de 2026.

“Claro que esperamos poder llegar a un acuerdo este diciembre, pero va a depender un poco de las propuestas que se presenten”, indicó la mandataria en la conferencia mañanera de este viernes.

Subrayó que en enero de 2027, cuando inicie actividades el nuevo Congreso de Estados Unidos y entren en funciones los nuevos gobernadores, la situación cambiará un poco. Sin embargo, destacó que la relación con el gobierno estadounidense y con el presidente Donald Trump continúa de forma bilateral y directa en todas las áreas.

Sheinbaum Pardo apuntó que México busca la disminución de los aranceles establecidos en el decreto 232, relacionado con automóviles, acero, aluminio y sus derivados.

Mencionó que uno de los objetivos es que el pacto comercial le convenga a México, “porque no es llegar a un acuerdo bajo cualquier circunstancia, sino siempre defendiendo y poniendo por encima de todo los intereses del país”.

Sobre el déficit de la balanza comercial, Sheinbaum Pardo dijo que México ha planteado comprar más a Estados Unidos de lo que se adquiría a otros países, por ejemplo: las turbinas de generación eléctrica, que se podían haber obtenido a través de empresas chinas y se están adquiriendo con General Electric.

“Eso beneficia a México, disminuye la balanza en términos del déficit que tiene, que exportamos más de lo que importamos, y algunos otros temas donde también estamos adquiriendo desde Estados Unidos y no desde otros países, con el beneficio que pueda tener México”, expuso.

“México es el país que más compra a Estados Unidos. De todo el mundo, somos los que más compramos a Estados Unidos”, afirmó.

La mandataria añadió que ha disminuido el déficit de algunos productos como el acero, y señaló que ha aumentado la exportación de productos electrónicos, “por el boom de Estados Unidos de centros de datos y de inteligencia artificial”, acción que le conviene a la Unión Americana por la experiencia que tiene México en la maquila de los componentes.

“Algunas cosas nos pide Estados Unidos, que no son públicas, que nosotros consideramos que no le convienen a México, entonces, ahí decimos no. Y hay cosas que nos ponemos de acuerdo y decimos en eso sí. Sale beneficiado México y sale beneficiado Estados Unidos”, explicó Sheinbaum Pardo.

Los presidentes de México y Estados Unidos tienen prevista una reunión en las próximas semanas en el marco de la cumbre del G20, que se realizará los días 14 y 15 de diciembre de 2026 en Mar-a-Lago, Florida.

Con información de N+.

RMT