La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) inició las negociaciones para definir el aumento que recibirán los trabajadores en México durante 2027. El Consejo de Representantes se instaló en sesión permanente para analizar las propuestas de los sectores empresarial, obrero y gubernamental.

El organismo tendrá hasta el 31 de diciembre para publicar los nuevos salarios mínimos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), antes de que entren en vigor el próximo 1 de enero. Las deliberaciones comenzarán formalmente a partir del 1 de diciembre y se espera que las negociaciones concluyan durante las primeras dos semanas de ese mes.

Luis Felipe Munguía, presidente de la Conasami, informó que el incremento podría ubicarse entre 10 y 11%, aunque aclaró que todavía no existe una cifra acordada. Explicó que el sector empresarial propone un aumento de un dígito, mientras que el sector obrero solicita 15%.

Ante las diferencias entre ambas propuestas, el funcionario consideró que el porcentaje final podría quedar en un punto intermedio. La decisión se tomará mediante el consenso de los tres sectores que integran el Consejo de Representantes.

Munguía estimó que el incremento podría beneficiar a alrededor de 8 millones de trabajadores, una cifra similar a la registrada con el ajuste salarial de 2026. Sin embargo, precisó que el número definitivo dependerá del porcentaje que finalmente se autorice.

De acuerdo con cifras de la Conasami, el salario mínimo pasó de 88.36 pesos diarios en diciembre de 2018 a 315.04 pesos en octubre de 2026, lo que representa una recuperación del poder adquisitivo de 149.8%.

El monto definitivo para 2027 se conocerá una vez que el Consejo concluya las negociaciones y apruebe el incremento.

Con información de Cinthya Marín