La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propuso elevar 9.5% el salario mínimo general en 2027, hasta 345 pesos diarios, lo que equivaldría a 10 mil 350 pesos mensuales por 30 días de trabajo. Además, planteó limitar el incremento en la frontera norte a la inflación, que estima en alrededor de 3.7 %.

Su presidente ejecutivo, Rogelio Gómez-Hermosillo, presentó la propuesta en conferencia de prensa y la entregó al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

¿Cómo se define el aumento?

El ajuste llevaría el mínimo general de los actuales 315.04 pesos diarios a 345. Según la organización, a precios de septiembre de 2026, ese ingreso permitiría comprar 2.09 canastas básicas urbanas, un paso hacia la meta de 2.5 en 2030.

Para lograrlo, propone sumar al mínimo vigente 17.65 pesos diarios y aplicar después el ajuste por inflación.

En la frontera norte, donde el mínimo ya cubre las 2.5 canastas y supera en 40 % al del resto del país, Gómez-Hermosillo planteó preservar el poder de compra. A partir de 2031, propone seguir ese mismo criterio para el mínimo general.

No obstante, en México, el aumento al salario mínimo lo decide anualmente la Conasami mediante una negociación tripartita entre los sectores obrero, patronal y gubernamental.

Y será hasta la próxima semana que se instale la sesión permanente de la Consami para comenzar a analizar las diferentes propuestas de aumento al salario mínimo.

“No todo puede depender del salario mínimo”

Gómez-Hermosillo subrayó que el salario mínimo no puede cargar solo con la tarea de recuperar el poder adquisitivo de las familias mexicanas, y pidió a la Secretaría de Hacienda revisar las retenciones del impuesto sobre la renta y las cuotas obreras de la seguridad social, así como ampliar el subsidio al empleo.

Una simulación de la organización muestra que quien percibe el mínimo mensual de unos 9 mil 451 pesos lo recibe íntegro, pero con un sueldo bruto de 9 mil 452 pesos, el trabajador se lleva 9 mil 83 pesos tras las deducciones.

La organización también propuso eliminar los impuestos estatales sobre nóminas, facilitar la afiliación a la seguridad social de trabajadores por cuenta propia y vincular la educación técnica con las vacantes disponibles. Para ampliar el acceso al empleo, pidió dar prioridad a jóvenes sin estudios universitarios en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y extender los servicios de cuidados.

Las otras posturas en la negociación

En la discusión del salario mínimo para 2027, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió “moderar el aumento” para proteger el empleo formal.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso un ajuste equivalente a la inflación más dos puntos porcentuales, en torno a 6%.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha estimado que se requieren alzas cercanas a 11% anual para que el salario mínimo general alcance a cubrir 2.5 canastas básicas en 2030.

AMP