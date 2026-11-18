Investigaciones antidrogas en Estados Unidos han encontrado vapeadores con fentanilo, heroína y metanfetamina fabricados por cárteles que los hacen pasar por productos legítimos.

Los vapes ilícitos siguen la lógica de las pastillas falsas: se fabrican para parecer auténticos. Algunos son prácticamente idénticos a los que ya se venden en el mercado, lo que dificulta reconocerlos a simple vista.

Los traficantes, además, cambian el empaque y los productos, y buscan de forma constante nuevas vías para hacer llegar drogas peligrosas a la población estadounidense.

Terry Cole, administrador de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, ubicó el hallazgo dentro de lo que describió como un ataque químico más amplio contra el país, en el que organizaciones criminales explotan drogas sintéticas, engañan a la población y amenazan a las comunidades. Explicó que las investigaciones de la agencia descubren estos vapes ilícitos fabricados por cárteles que calificó de terroristas extranjeros.

Al volver a la DEA hace más de un año, una de sus primeras alertas fue sobre el peligro creciente de los vapes ilegales y sus riesgos ocultos, en especial para jóvenes y militares. Desde entonces, afirmó, la amenaza evolucionó.

Para quien compra, el mensaje de Cole fue que, si el producto viene de una fuente ilícita, no hay manera de saber qué se está inhalando, y con fentanilo y otras drogas sintéticas potentes un solo error puede ser mortal. Si no se conoce la fuente, no se sabe qué contiene. El administrador remitió a dea.gov para más información.

Un volante de la DEA sobre vapeo, fechado el 11 de septiembre de 2025, da contexto al mercado: de acuerdo con datos de ventas minoristas que cita, el 86 % de las ventas de cigarros electrónicos en Estados Unidos corresponde a productos ilegales. Según el mismo documento, la FDA, el regulador de alimentos y medicamentos del país, había autorizado 34 productos de tres empresas, mientras que entre enero y junio de 2024 se vendieron 6,287 productos.

Materiales informativos de la DEA señalan también que algunos dispositivos de vapeo tienen forma de memoria USB, pluma u otros objetos cotidianos, difíciles de reconocer para madres, padres y docentes.

Sobre los jóvenes, el estudio Monitoring the Future 2024, que cita la DEA, ubica el vapeo de nicotina en el último año en 21 % de los estudiantes de 12.º grado (último año de preparatoria) y en 9.6 % de los de octavo grado. El de marihuana llega a 17.6 % y 5.6 %, respectivamente. Esas cifras corresponden al vapeo en general, no a productos con fentanilo.

CT