La inteligencia artificial está a punto de protagonizar uno de los movimientos financieros más importantes de los últimos años. Anthropic, la compañía desarrolladora del chatbot Claude, prepara su debut en Wall Street este jueves, mediante una oferta pública inicial (OPI) que podría alcanzar una valoración de hasta 1.4 billones de dólares.

La empresa prevé colocar 825 millones de acciones, con un precio estimado de entre 70 y 78 dólares por título. Si alcanza el extremo superior de ese rango, podría recaudar aproximadamente 64 mil 400 millones de dólares con la operación. Se espera que este miércoles se anuncie el precio definitivo de las acciones.

A esta cantidad se suma una inversión privada de 26 mil millones de dólares comprometida por grandes compañías tecnológicas, entre ellas Nvidia, Google y Microsoft. Con ambas operaciones, los recursos involucrados alcanzarían los 90 mil 400 millones de dólares, sin contar la posibilidad de vender acciones adicionales.

La cifra superaría los 75 mil millones de dólares que recaudó SpaceX con su salida a bolsa en junio de este año. Sin embargo, se trata de una comparación entre el monto de la OPI de SpaceX y el financiamiento combinado previsto para Anthropic, que incluye la colocación privada.

El tamaño de la operación refleja el interés de los inversionistas por las empresas vinculadas con la inteligencia artificial, una tecnología que ha ganado terreno en los mercados financieros y en distintos sectores de la economía.

De acuerdo con Jay Ritter, profesor emérito de la Universidad de Florida y director de su Iniciativa de OPI, el tamaño de las operaciones de SpaceX y Anthropic destaca frente a otras salidas a bolsa, especialmente porque la desarrolladora de Claude tiene menos de seis años de existencia.

Anthropic cotizará en el Nasdaq bajo el símbolo bursátil ANT. Su debut también pondrá a prueba el apetito de los inversionistas por las empresas de inteligencia artificial, en medio de las dudas sobre sus costos y las expectativas de rentabilidad.