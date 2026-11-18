El recorrido de la caravana migrante “Dios con nosotros” mantiene EN alerta a las autoridades de Estados Unidos. Es por ello que el secretario de Seguridad Nacional de EUA, Markwayne Mullin, advirtió que no se les permitirá la entrada al país y les envió un fuerte mensaje.

Durante su comparecencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mullin señaló que las personas que planean unirse a esta caravana o cualquier otra, únicamente serán extorsionadas por cárteles y grupos criminales.

"A cualquiera que esté pensando en unirse a una de estas caravanas y permitir que los cárteles le extorsionen dinero: está malgastando su dinero. No va a suceder”, afirmó.

En su discurso de la audiencia anual titulada "Amenazas mundiales para la patria: 25 años después del 11 de septiembre", en la que también estuvieron presentes el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, y el subdirector del FBI, Christopher Raia, Markwayne Mullin dejó claro que seguirán la política migratoria que el presidente Donald Trump ha marcado durante su administración. “Nadie entrará en Estados Unidos", puntualizó.

Aunque no dio detalles sobre las acciones que se podrían llevar a cabo en la zona fronteriza ante la posible llegada de la caravana migrante “Dios con nosotros”, aclaró que el rumbo de las operaciones del control de la frontera y las deportaciones masivas continuarán para garantizar la seguridad de los estadounidenses.

Pero no solo Markwayne Mullin se unió a esa postura, ya que la Embajada de Estados Unidos en México replicó el mensaje de Trump en el que aseguró que la “invasión a su nación está ocurriendo otra vez” y enfatizó que las personas migrantes no serán aceptadas.

¿Dónde se encuentra la caravana migrante “Dios con nosotros”?

La caravana migrante denominada “Dios con nosotros” se encuentra en Pijijiapan, Chiapas, donde de acuerdo con las autoridades, de las dos mil personas que salieron desde Tapachula, al menos 830 continúan su ruta hacia Estados Unidos; hasta el momento la caravana ha recorrido 149 kilómetros.

En Pijijiapan se instaló un módulo para brindarles atención médica. Algunas personas se han entregado a las autoridades migratorias, mientras otros decidieron aceptar el empleo temporal que les ofreció la secretaría de la frontera sur del estado.

Tal es el caso de Fidencio y Milton, dos migrantes originarios de Honduras, quienes contaron al equipo de N+ que han aceptado las ofertas laborales en México.

"Solamente lo que nos dijeron por seis meses. Está muy bien la verdad, sí hay una ayuda para nosotros. Yo lo que quiero es trabajar, si aquí hay trabajo, mejor verdad menos peligro", dijo Fidencio.

"Nos quedamos aquí a trabajar sale mejor. Definitivo, aquí nos vamos a quedar, si Dios lo permite, aquí nos va a echar la mano”, contó Milton.

Sin embargo, otros integrantes de la caravana migrante “Dios con nosotros”, señalan que seguirán su camino para conseguir el “sueño americano”.

Sin embargo, hay otros migrantes que dicen que continuarán caminando hasta conseguir salir de Chiapas en busca de llegar a la frontera norte.

“Por el momento mi decisión es seguir adelante con la ayuda de Dios. Mi idea es tomar mi mochila y salir adelante, mientras Dios vaya conmigo, voy a seguir adelante”, afirmó Fredy, migrante de Honduras.

La caravana comienza a tener problemas internos con hechos de violencia y robos que han provocado la presencia de autoridades de seguridad para calmar estos delitos.

EPP