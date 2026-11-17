La Secretaría de Gobernación (Segob) y la embajada de Estados Unidos en México se reunieron este martes para seguir coordinando su trabajo en materia migratoria, en un momento en que una caravana migrante de casi 2 mil personas avanza por Chiapas.

Los migrantes salieron de Tapachula y llegaron a Mapastepec tras caminar 32 kilómetros desde Escuintla, donde descansaron el fin de semana. Es su cuarta parada y ya suman 140 kilómetros de recorrido.

Para la mayoría, los recursos y las fuerzas se acaban en este punto. El cansancio es evidente y algunos comenzaron a entregarse a las autoridades migratorias. El resto descansa en el domo de la cancha del Barrio Santa Cruz, donde instalaron un pequeño campamento para preparar alimentos y dormir.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caravana Migrante Llega a Mapastepec, Chiapas; Integrantes Enfrentan Agotamiento

Manuel Rivera, migrante de Honduras, dijo que lleva cuatro llagas en los pies y como tres días sin probar comida. "Yo nunca me imaginé que la caravana iba a ser así", afirmó.

Edinelson, también de Honduras, lleva dos días sin comer y sigue, dijo, con fe en Dios. José Luis Duarte Morales, de Nicaragua, contó que no tenía dinero ni para un bocado hasta que una mujer se compadeció y le dio de comer.

Los integrantes de la caravana esperan que las autoridades migratorias se acerquen para alcanzar un acuerdo que les permita obtener un documento o permiso para viajar libremente.

La reunión con la embajada la dio a conocer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en redes sociales. Explicó que sostuvo el encuentro con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, para seguir trabajando de manera coordinada en materia migratoria, en beneficio de ambos países. En su publicación no precisó temas ni acuerdos.

El encuentro ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en Truth Social que México debe detener las caravanas que se forman en su territorio o los aranceles a productos mexicanos se duplicarán de inmediato. Trump planteó que su país enfrenta una invasión, tras las elecciones de medio mandato en las que los demócratas obtuvieron el control del Congreso.

Después de los comicios, Trump nombró jefe de gabinete en la Casa Blanca a Stephen Miller, considerado el arquitecto de su política migratoria. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó en redes sociales que Estados Unidos usará todos los recursos para garantizar fronteras seguras y que no permitirá que esta caravana entre al país.

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó polemizar con Trump en su conferencia matutina. Aseguró que desde enero de 2025, cuando él inició su segundo mandato, ninguna caravana ha llegado a Estados Unidos. Explicó que una caravana de unos 600 migrantes que avanzaba por Chiapas casi se desintegró luego de que se les informó que es muy difícil llegar a ese país, y que con otra, de varios cientos de personas provenientes de Honduras, se conversa para que regresen a su nación. Descartó dispersar las caravanas por la fuerza y dijo que las autoridades mexicanas tienen mucha experiencia para acompañar a los migrantes e informarles que no pueden pasar a Estados Unidos.

La advertencia de Trump llega en medio de las negociaciones que México mantiene con Washington desde hace varios meses para eliminar o reducir los aranceles impuestos en 2025, de forma paralela a la revisión del T-MEC activada en julio. México busca sobre todo bajar el gravamen de 10 % a los productos no cubiertos por el tratado y el de 25 % a camiones medianos y pesados. En la mesa también están el arancel de 50 % al acero y el aluminio y una cuota compensatoria de 17 % al tomate mexicano.

Con información de Juan Álvarez.

CT