A unos días de la muerte del legendario comentarista deportivo Dan Hicks, misma que fue dada a conocer por su esposa Hannah Storm, se acaban de revelar las causas de su deceso. Esto es lo que sabemos.

Dan Hicks era muy conocido por los fanáticos de los deportes, gracias a sus coberturas de golf, futbol americano colegial y Juegos Olímpicos. De hecho, el multimedallista Michael Phelps lamentó la noticia y lo recordó con mucho cariño:

“Hay ciertas voces en el deporte que escuchas e instantáneamente sabes quién es... Dan tenía una de esas voces. Una voz que tantos de nosotros crecimos escuchando, una voz que dio vida a algunos de los momentos más grandes del deporte.... Y para mí, una voz que siempre será parte de mi historia”, externó el campeón de la natación.

Y añadió en sus redes sociales que “él era mucho más que eso para mí. Él era un amigo. Compartimos tantos recuerdos a lo largo de los años, tanto dentro como fuera de la piscina. Las risas, las conversaciones, los momentos que nunca olvidaré… Dan, gracias por la amistad, los recuerdos, y todo lo que hiciste por mí y nuestro deporte. Te voy a echar de menos, amigo mío”.

Hicks y Phelps coincidieron y se hicieron amigos luego de tantas entrevistas en 5 ediciones de los Juegos Olímpicos, desde Sidney 2000 hasta Río de Janeiro 2016. A eso hace referencia Phelps en sus emotivas palabras.

También Jack Nicklaus, un histórico del golf, se entristeció con la partida del comentarista: “Estaba sorprendido y triste al enterarme de la muerte repentina de mi buen amigo Dan Hicks”.

Además agregó que “Dan era un tipo maravilloso y siempre disfruté el tiempo que pasamos juntos. Hicimos numerosas entrevistas a lo largo de los años, pero se sentían más como conversaciones entre viejos amigos”.

Finalizó aclarando que “Dan siempre fue un caballero, un profesional consumado y genuinamente entusiasta del golf, los Juegos Olímpicos, o cualquier deporte que estuviera cubriendo. ¡Simplemente no vienen mejores que Dan!”.

De acuerdo con medios deportivos, el legendario comentarista deportivo Dan Hicks, fue declarado muerto el 11 de noviembre en un hospital de Greenwich, Connecticut, debido a una neumonía multifocal. También padecía un edema pulmonar, causado por una infección de las vías respiratorias.

Un día después de la muerte de Hicks, su esposa Hannah Storm Storm difundió un comunicado en el que reveló que “nuestra familia está destrozada por el fallecimiento repentino e inesperado de Dan tras una enfermedad aguda. Fue un esposo devoto durante más de 30 años, un padre amoroso para nuestras tres hijas y un amigo muy querido por tantos. Su pérdida es inconmensurable”.

Con información de N+