Esta semana comienza una nueva edición del Mundial Sub-17, torneo que la FIFA determinó disputar de manera anual, dejando atrás el formato bianual. Desde 2025, este certamen se jugará año tras año y, hasta 2029, Catar sera el país sede que albergue la competencia.

México es una de las 48 selecciones clasificadas para la edición de este 2026 y comenzará su andar por la justa mundialista el sábado 21 de noviembre, buscando igualar su mejor resultado en la historia de este torneo: el título.

Recordemos que la Selección Mexicana Sub-17 conquistó el campeonato del mundo de la categoría en 2005, cuando se jugó el certamen en Perú. En aquella ocasión, la generación comandada por Giovani dos Santos, Carlos Vela y César Villaluz, derrotó a Brasil y se alzó con su primer gran trofeo. Esa hazaña se volvió a lograr en 2011, cuando México fue sede del Mundial y venció en la gran final a Uruguay.

¿Cuál es el nuevo formato del Mundial Sub-17?

La FIFA cambió la periodicidad con la que se jugará este torneo, ya que ahora se va a llevar a cabo de manera anual. Además, al igual que sucedió con la Copa del Mundo absoluta, participarán 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 integrantes. La Fase de Grupos harpa que cada equipo juegue tres partidos y luego de eso, los dos primeros lugares de cada sector, así como los ocho mejores terceros lugares, se clasificarán a Dieciseisavos de Final.

Rivales y Fechas para los Partidos de México en el Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Sub-17 forma parte del Grupo K, el cual comparte con Camerún, Rumania y Venezuela, equipos a los que deberá enfrentar para obtener el boleto a la ronda de eliminación directa. Aquí te dejamos el calendario del equipo mexicano para la Fase de Grupos del Mundial Sub-17.