La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en China, donde se ha reunido con connacionales que radican en el país asiático. Te contamos cuántos mexicanos viven en China y por qué los lazos entre ambos países son más fuertes y antiguos de lo que muchos imaginan.

La mandataria arribó a Shenzhen, importante centro industrial en el sur de China, sede de varias de las principales empresas tecnológicas del país. Durante esta visita, representará a México en la 33.ª Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Este día, la presidenta se reunió con integrantes de la comunidad mexicana que radican en la provincia de Cantón. La presidenta entregó el distintivo Hecho en México al restaurante Tequila Coyote's y escuchó las preocupaciones e inquietudes de los mexicanos que radican en China.

¿Cuántos mexicanos hay en China?

Al respecto, Claudia Sheinbaum declaró posteriormente: “Son mexicanas y mexicanos extraordinarios que decidieron vivir su vida acá”. Y añadió: “Que busquemos la manera de que sigan en contacto con México; no solo con sus familias, porque siempre están en contacto, sino con México, que lo que están desarrollando aquí pueda ayudarnos en nuestro país”.

Según datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), en 2020 más de 3 mil 300 mexicanos residían en China. Esta cifra sería apenas inferior a la de mexicanos en Japón, donde viven aproximadamente 3 mil 900 connacionales.

Aunque podría pensarse que es una pequeña cifra, detrás de ella hay décadas de una estrecha relación comercial. En los últimos años, México y China se han convertido en importantes socios comerciales y esto se ha reflejado en el flujo migratorio. Además de motivos laborales, cada vez más mexicanos migran al país asiático por estudios.

El contacto histórico entre China y México

Cabe señalar que los lazos entre ambos países no son recientes. Durante toda la colonia, la Nueva España y Asia estuvieron conectados por la célebre Nao de China, una misión que embarcaba cada año a Manila. En Filipinas, que era parte de la Nueva España, se comerciaban productos provenientes de América y se traían de regreso bienes de origen asiático.

Por entonces, por ejemplo, llegó a Asia una aportación indispensable de la gastronomía mexicana: el chile. Este fruto se ha adaptado al paladar asiático y la comida china, donde abundan los platillos picantes, es prueba de ello. Incluso la célebre salsa macha, creada en Veracruz, ha sido adaptada al gusto chino, donde ha pasado a llamarse lajiao you.

La influencia también ha ocurrido en sentido contrario: desde el siglo XIX, México recibió a una gran cantidad de migrantes originarios de China, que han aportado sus tradiciones y han enriquecido las de nuestro país.