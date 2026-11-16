Política

Segob Confirma Reuniones Bilaterales de Sheinbaum con Xi Jinping y Mark Carney en China

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, brinda detalles de las siguientes actividades de la presidenta

Sheinbaum camina por la alfombra roja a su llegada al Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao'an, el 16 de noviembre de 2026. Foto: ReutersSheinbaum camina por la alfombra roja a su llegada al Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao'an, el 16 de noviembre de 2026. Foto: Reuters
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