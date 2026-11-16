Segob Confirma Reuniones Bilaterales de Sheinbaum con Xi Jinping y Mark Carney en China

La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer este lunes la agenda que sostendrá la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el martes 17 de noviembre en China, a donde viajó para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la titular de Segob confirmó que Sheinbaum sostendrá dos reuniones bilaterales, una con su homólogo de China, Xi Jinping, y otra con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Las actividades de la mandataria nacional comenzarán el martes a las 12:00 hora local (22:00 horas tiempo del centro de México) con una intervención magistral en APEC con empresarios.

Después será el encuentro bilateral con el presidente Xi Jinping, en punto de las 16:00 hora local (02:00 horas en CDMX).

Posteriormente, Sheinbaum se reunirá con Mark Carney a las 18:00 horas tiempo de China (04:00 horas en CDMX).

“Intensa la labor y la importancia de estas reuniones”, destacó Rosa Icela Rodríguez, quien esa semana estará al frente de las ruedas de prensa en Palacio Nacional.

Este lunes, la presidenta no pudo conectarse a la mañanera vía telefónica, como estaba previsto.