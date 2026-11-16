Confirman la Muerte de 6 Animales por Brote de Gripe Aviar en el Zoológico de León, Guanajuato

El Parque Zoológico de León confirmó un brote de influenza aviar tras registrar la muerte de seis aves silvestres en sus instalaciones.

La notificación oficial fue emitida el sábado 14 de noviembre por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), luego de analizar las muestras de laboratorio.

El contagio se detectó inicialmente con el fallecimiento de tres gansos canadienses los días 7 y 9 de noviembre.

Posteriormente, se sumó el deceso de dos patos silvestres y un zopilote.

De acuerdo con la administración del recinto, los cuerpos de agua del parque atraen de forma natural a aves migratorias que portan el virus y esto queda fuera del control operativo del zoológico.

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Ante la confirmación sanitaria, las autoridades del parque activaron un protocolo de control y prevención que consiste en el aislamiento total de las zonas de riesgo, la captura y observación clínica preventiva de aves libres, el refuerzo de medidas de bioseguridad para el personal y la vigilancia epidemiológica permanente en coordinación con el SENASICA.