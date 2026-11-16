Salud

Confirman la Muerte de 6 Animales por Brote de Gripe Aviar en el Zoológico de León, Guanajuato

El contagio se detectó inicialmente con el fallecimiento de tres gansos canadienses

Confirman la Muerte de Seis Animales por Brote de Gripe Aviar en el Zoológico de León, Guanajuato.Confirman la Muerte de Seis Animales por Brote de Gripe Aviar en el Zoológico de León, Guanajuato. Foto: N+

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De acuerdo a autoridades del parque, los cuerpos de agua atraen aves migratorias que portan el virus.

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