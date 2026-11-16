Internacional

Trump Prevé Posible Reunión con Kim Jong-un, Líder de Corea del Norte

El mandatario estadounidense viajará a Filipinas y China para abordar temas económicos y sostener reuniones con líderes internacionales

Trump Prevé Posible Reunión con Kim Jong-un, Líder de Corea del NorteEl presidente estadounidense Donald Trump se reúne con la prensa antes de partir a Filipinas. Foto: Reuters

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Trump podría reunirse con Kim Jong-un en su viaje a Asia. El presidente de EE.UU. visitará Filipinas y China para tratar temas económicos y reunirse con líderes mundiales

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