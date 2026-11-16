Trump Prevé Posible Reunión con Kim Jong-un, Líder de Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó la posibilidad de reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante su próximo viaje a Asia, en el que también tiene previsto sostener encuentros con mandatarios de otros países.

Durante sus declaraciones a medios de comunicación desde la Casa Blanca, Trump explicó que viajará primero a Manila, Filipinas, para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que inicia el martes 17 de noviembre, donde se abordarán principalmente temas económicos.

Posteriormente, se trasladará a China, donde tiene prevista una reunión con el presidente Xi Jinping y un encuentro con el mandatario ruso, Vladímir Putin.

Al hablar sobre los encuentros que contempla durante su gira, Trump también mencionó al dirigente norcoreano como una posibilidad, aunque no confirmó que la reunión vaya a concretarse.

Por su parte, el Kremlin señaló que la reunión prevista para el jueves en China entre Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump tendrá un impacto importante en los asuntos internacionales.

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, informó que los tres mandatarios se reunirán en la residencia oficial del presidente chino, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en Shenzhen.

Por su parte, China anunció que el presidente, Xi Jinping, y sus homólogos estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladimir Putin, hablarán sobre la "paz mundial" durante su primer encuentro trilateral, que se celebrará esta semana al margen de la cumbre de la APEC en Shenzhen.

Los tres dirigentes mantendrán "intercambios profundos sobre la preservación de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias, lo que tendrá una importancia histórica", declaró la portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Mao Ning, durante una rueda de prensa.

La vocera calificó el encuentro de "pionero" y de "trascendencia histórica".

Mao destacó que China, Rusia y Estados Unidos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y defendió la necesidad de reforzar la comunicación entre las tres potencias para gestionar sus desacuerdos.

Las declaraciones llegan después de que Washington adelantara que la reducción de los arsenales nucleares será uno de los principales asuntos de la reunión, aunque la Casa Blanca ha rebajado las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos inmediatos.

La reunión trilateral está prevista para el próximo jueves 19 de noviembre al margen de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad del sur de China.