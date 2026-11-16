Internacional

Reeligen a Gilbert Houngbo para Segundo Mandato al Frente de la OIT

El togolés fue electo por 51 votos, mientras que cinco fueron abstenciones, tras el retiro de la candidatura de la ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz

OITEl director reelecto dijo que recibía con humildad y sentido de responsabilidad el nuevo mandato. Foto: Reuters.

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