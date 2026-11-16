Marchas en CDMX Hoy Lunes 16 de Noviembre: Calles y Avenidas con Bloqueos

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de las concentraciones agendadas para este lunes en la Ciudad de México.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan dos concentraciones y ocho eventos de esparcimiento, así como la permanencia de 20 plantones durante esta jornada en la capital del país.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

12:00 horas. Diversas organizaciones se concentrarán en el Monumento a la Revolución para expresar su solidaridad con el pueblo palestino y exigir el cese de la guerra en la Franja de Gaza. No se descarta que marchen hacia otro punto de la Ciudad de México.

Iztapalapa

07:00 horas. Integrantes del Movimiento Estudiantil UAM-I se manifestarán en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, durante la sesión 592 urgente del Colegio Académico, en la que se analizará la situación de las cinco unidades universitarias y se definirán medidas para atender las demandas del alumnado.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 16 de noviembre de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Recuerda que en la app de N+ puedes estar al tanto de toda la información sobre las movilizaciones en otros estados, así como de las noticias más importante del país y del mundo.

ASJ