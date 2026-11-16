Marchas

Marchas en CDMX Hoy Lunes 16 de Noviembre: Calles y Avenidas con Bloqueos

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones que se tienen previstas en diversas alcaldías de la capital del país

Marchas CDMX hoy 16 noviembre 2026Consulta las marchas previstas en CDMX para este 6 noviembre 2026. Foto: Reuters | Ilustrativa.

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