Política

Sheinbaum Pide a Mexicanos en China Mantener Contacto con su País

La mandataria se reunió con la comunidad de connacionales en un restaurante mexicano en Shenzhen, previo a su participación la APEC

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Sheinbaum Se Reúne con Mexicanos que Viven y Trabajan en China

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