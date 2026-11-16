Sheinbaum Pide a Mexicanos en China Mantener Contacto con su País

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con la comunidad mexicana que vive en China, a la que pidió mantener el contacto con México, para establecer los vínculos que ayuden al desarrollo de su país de origen.

Entrevistada por diversos medios luego del encuentro, el cual tuvo lugar en el restaurante mexicano Tequila Coyote's en Shenzhen, la mandataria dijo que todo resultó positivo.

"Son mexicanas y mexicanos extraordinarios que han decidido vivir su vida acá", comentó tras la cita como parte de su agenda al margen de la APEC 2026.

Al ser consultada sobre el mensaje que expresó a los connacionales, Sheinbaum dijo que es importante seguir el vínculo, pese a la gran distancia entre México y la nación asiática.

"Que estemos en contacto, que no se pierdan, que busquemos la manera de que sigan en contacto con México, no solo con sus familias, porque siempre están en contacto, sino con México, que lo que están desarrollando aquí pueda ayudarnos en nuestro país", indicó.

-¿Qué le pidieron los mexicanos que viven aquí en China?, se le consultó.

"Nada, fue una reunión de amistad, de cariño", contestó.

Sheinbaum acudió al restaurante de comida mexicana acompañada de funcionarios de su gabinete, entre ellos, los titulares de Salud, Turismo, Energía, entre otros.

Tequila Coyote's es propiedad del mexicano Ernesto Treviño Amezcua, en sociedad con el chef capitalino Fernando Quiroz.

La mandataria elogió la comida que venden en el lugar, incluido el pozole colimeño y los tacos de carnitas.

"Durante la reunión con la comunidad mexicana, entregó el distintivo Hecho en México al restaurante Tequila Coyotes Mexican Food & Grill", informó el gobierno federal.

Por otra parte, Sheinbaum reiteró que el mensaje de México en la APEC 2026 es de amistad y cooperación para el desarrollo. Subrayó que es un orgullo representar al país en una cumbre de esta magnitud y más aun, en territorio de una potencia como China.

Asimismo, inistió en los temas que tratará en el foro de líderes internacionales y en su intervención ante miles de empresarios, incuida la agenda en el encuentro bilateral con el presidente Xi Jinping, cuyos detalles adelantó en exclusiva para N+ horas antes.

"Vamos a hablar de varios temas, nos interesa mucho mucho la coordinación, la cooperación en temas donde ellos tienen mucho desarrollo y también queremos que muchos productos mexicanos puedan llegar a China", apuntó.

"Y la colaboración científica, tecnológica, cultural en diferentes ámbitos", agregó.

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La titular del Ejecutivo federal se dijo impresionada por el desarrollo de Shenzhen, considerado el "Silicon Valley de China", que actualmente es un centro tecnológico, pero que en la década de 1980 era una aldea pesquera.

"Es muy impresionante esta ciudad, es una ciudad que creció en muy poco tiempo y sí es algo muy, muy imponente", definió.

Consultada sobre su agenda durante los próximos tres día, dijo que expondrá el modelo mexicano de desarrollo, con el fin de atraer inversiones.

"Nosotros tenemos un modelo propio que hoy le llamamos el Plan México, que tiene que ver no solamente con abrir las puertas de México a la inversión, sino sobre todo lo que significa para nosotros el desarrollo de la gente: es una economía basada en las personas", afirmó.

El martes, tiempo de China y noche de este lunes en horario de México, la presidenta será la principal oradora en el APEC CEO Summit, ante más de mil empresarios. Luego sostendrá encuentros bilaterales con Xi Jinping, presidente de China, y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

Además de esas reuniones, incluidos encuentros con líderes de Vietnam y Australia, la presidenta reveló que sostendrá un encuentro con la directora general del Fondo Monetario Internacional, la economista búlgara Kristalina Georgieva. También conversará con Lawrence Wong, primer ministro de Singapur.

Al referirse a la cita con la responsable del FMI, dijo que el embajador de México en China, Jesús Seade, dejará la representación diplomática para ocupar uno de los directorios ejecutivos del organismo internacional.

Sheinbaum descartó un encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump en el marco de la APEC 2026, aunque tal vez podrían cruzarse. Sin embargo, dijo que podrá hablar con él en Mar-a-Lago, Florida, donde será la cumbre del G20 en diciembre.

La APEC congrega a 21 economías de dicha cuenca, las cuales representan más del 60 por ciento del PIB y alrededor de la mitad del comercio global. México será sede de esta cumbre de líderes internacionales en 2028.

ASJ