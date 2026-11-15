Política

Sheinbaum Viaja a China para la APEC 2026 y Reunión con Xi

La mandataria partió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y dijo que volverá para el Desfile del 20 de Noviembre

Sheinbaum APEC 2026La mandataria se tomó fotos con la tripulación del vuelo comercial que la lleva a la nación asiática. Foto: N+.

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