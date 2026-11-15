Sheinbaum Viaja a China para la APEC 2026 y Reunión con Xi

La presidenta Claudia Sheinbaum viaja a China para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, donde se tiene previsto que se reúna con su homólogo de la potencia asiática, Xi Jinping.

El vuelo de la mandataria partió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en los primeros minutos de este domingo. Tras una escala en Tijuana, Baja California, la aeronave enfiló a Shenzhen, donde será la cumbre de líderes internacionales.

La aeronave que transporta a la titular del Ejecutivo federal y a miembros del primer círculo de su gabinete despegó del AICM a las 0:35 horas. Aterrizó en el Aeropuerto Internacional General Abelardo L. Rodríguez a las 2:16 horas locales, 3:16 de CDMX, para luego seguir un largo trayecto a la ciudad china.

Se espera que el arribo a Bao'an, Shenzhen, sea durante la noche del domingo, en horario del centro de México, y la mañana del lunes, tiempo del país asiático.

La mandataria se tomó fotos con la tripulación del vuelo comercial que la lleva a la nación asiática y con algunos pasajeros en la sala 23 de la terminal aérea de la capital del país, donde igual se reunió con funcionarios de la Embajada de China en México.

Su arribo al AICM fue pasadas las 23:00 horas del sábado y pasó directo a la sala de espera, sin transitar por el filtro de salida internacional.

En un documento enviado al Senado el 10 de noviembre, el gobierno federal precisó que las actividades de Sheinbaum serán del 17 al 19 de noviembre, pues se espera que la presidenta regrese a México en la madrugada del viernes 20 de noviembre para el Desfile del 116 Aniversario de la Revolución Mexicana.

La acompañan los secretarios de Economía, Salud, Medio Ambiente, Energía, así como de Ciencia y Tecnología. En China se sumará el Canciller Roberto Velasco, quien a media semana salió para una visita de trabajo a Japón. Igual viajan representantes del sector empresarial.

El pasado jueves, Marcelo Ebrard, titular de Economía, confirmó que Sheinbaum tendrá encuentros bilaterales con líderes de Canadá, Vietnam y Australia, además de la reunión con Xi.

Si bien la mandataria descartó un tratado comercial con China, dijo que conversará con el presidente de ese país sobre hospitales inteligentes, economía circular, transformación de la basura, desarrollo científico y fuentes renovables de energía, entre otros temas.

También hablará sobre el Plan México en la sesión plenaria de líderes empresariales de las 21 economías que integran la APEC, con el objetivo de atraer inversión. Será la principal oradora del Consejo Asesor de Negocios del mecanismo.

Su primer encuentro del lunes será con la comunidad mexicana que vive en China y el martes comenzará con sus actividades oficiales.

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, encabezará las conferencias matutinas diarias desde Palacio Nacional, en ausencia de la presidenta, quien dijo que buscará conectarse a la rueda de prensa para hacer un breve balance de labores.

El año pasado, Ebrard fue el representante de la presidenta en el foro, cuya cumbre se desarrolló en Gyeongju, Corea del Sur.

El Gobierno federal indicó que los encuentros de Sheinbaum esta semana contribuirán a consolidar la posición de México rumbo a 2028, cuando nuestro país será anfitrión de la APEC.

La APEC congrega a 21 economías de dicha cuenca, las cuales representan más del 60 por ciento del PIB y alrededor de la mitad del comercio global.

ASJ