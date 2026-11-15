¿Qué Hay Detrás de 'Kundalini', La Nueva Canción que Camilo Séptimo Dedicó a 'Honas' Meléndez?

En septiembre pasado, una tragedia sacudió a la banda de rock alternativo Camilo Séptimo y apagó la vida de Jonathan “Honas” Meléndez, emblemático tecladista cuyo talento y sensibilidad musical fueron fundamentales para construir la identidad sonora del grupo. Su muerte, ocurrida en medio de un crimen estremecedor, dejó un vacío que trasciende los escenarios y las canciones.

A un par de meses de la tragedia, la banda originaria de la Ciudad de México estrenó la canción Kundalini, un emotivo homenaje póstumo a su tecladista y compositor, así como a su familia, quien también fue asesinada en un multihomicidio el 1 de septiembre de 2026 en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

Kundalini es una canción de duelo, pero también muestra el objetivo de convertir la ausencia en una forma de permanencia. No es solamente una despedida para “Honas” Meléndez es una declaración de amor fraternal.

Con esta canción, Camilo Séptimo parece buscar respuestas ante la pérdida de Honas y su familia, que rebasa cualquier explicación racional.

“Hermano, dime

¿Dónde estás?

Háblame en sueños

Te quiero escuchar”

Expresa una de las primeras estrofas de la canción, que muestran una fractura emocional y la sensación de que algo se rompe cuando alguien se marcha, dejando al descubierto la incapacidad de aceptar que una persona con quien se compartieron tantos momentos ya no estará físicamente.

“Lo siento en mí

Kundalini despierta

Y me lleva hasta ti”

La palabra Kundalini haría referencia a tradiciones espirituales de la India, que representa una energía vital vinculada con el despertar de la conciencia. La banda retoma esa imagen para construir una metáfora sobre la trascendencia.

El crimen de Honas Meléndez: una traición detrás del multihomicidio

La música de Camilo Séptimo quedó atravesada por una tragedia. El 1 de septiembre de 2026, Jonathan Samuel Meléndez Ochoa fue asesinado dentro de su departamento, ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en Bosque Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El crimen alcanzó también a su familia: su esposa, Ana Paula, quien tenía cuatro meses de embarazo; su hija Sofía, de tres años, y Aleyda Romero, una joven de 21 años que trabajaba con ellos. Un hijo de la pareja, de seis años, sobrevivió al ataque y fue encontrado sin lesiones. También murió una de las mascotas de la familia.

Minuto a Minuto: Reconstruyen el Multihomicidio del Tecladista Jonathan Meléndez

Lo que parecía una reunión entre conocidos terminó convertido en una escena de violencia extrema. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía mexiquense, Diego Sebastián “N”, socio de Honas, habría aprovechado la relación de confianza que mantenía con el músico para ingresar al residencial.

Las investigaciones señalaron que el ataque habría sido planeado junto con Gerardo “N”, quien presuntamente participó en los hechos. La principal línea de investigación apuntó a un móvil económico: los sospechosos supuestamente buscaban una importante cantidad de dinero en criptomonedas que creían que Meléndez tenía bajo resguardo.

Uno de los detalles más estremecedores de la investigación fue la advertencia que Honas hizo a un amigo poco antes de entrar a su departamento. Al llegar al fraccionamiento, el músico le pidió que lo esperara abajo y que, si no respondía, solicitara ayuda.

Su acompañante declaró que percibió temor en sus palabras. Cuando perdió comunicación con él, acudió a pedir auxilio a los responsables de seguridad del residencial. Para entonces, la tragedia ya se había consumado. La Fiscalía reconstruyó los movimientos de los involucrados mediante cámaras de vigilancia, testimonios y otros indicios recabados en el lugar.

Las investigaciones avanzaron rápidamente y permitieron detener a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados por su probable participación en el multihomicidio. La Fiscalía sostuvo que ambos habrían intervenido en la planeación y ejecución del crimen. Entre los elementos que presentó se encontraba la presunta intención de apoderarse de activos relacionados con inversiones en bitcoins.

El 5 de septiembre, una jueza determinó imponer prisión preventiva a los dos detenidos mientras continuaba el procedimiento penal. La Fiscalía mexiquense les atribuyó posibles delitos relacionados con el homicidio múltiple, la interrupción del embarazo y la crueldad animal. Aunque las investigaciones apuntaron a un robo como móvil, corresponde a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades penales.

TLS