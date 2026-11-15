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¿Qué Hay Detrás de 'Kundalini', La Nueva Canción que Camilo Séptimo Dedicó a 'Honas' Meléndez?

A dos meses del multihomicidio en el que perdió la vida Jonathan Meléndez y su familia, la banda de rock estrenó una emotiva canción en su memoria

Seguidoras de Camilo Séptimo realizaron un homenaje a Jonathan “Honas” Meléndez, quien fuera el tecladista de la agrupaciónSeguidoras de Camilo Séptimo realizaron un homenaje a Jonathan “Honas” Meléndez, quien fuera el tecladista de la agrupación. Foto: Cuartoscuro

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