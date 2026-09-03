Camilo Séptimo Reacciona a Multihomicidio de su Tecladista Jonathan Meléndez y su Familia

La banda de synth pop e indie rock, Camilo Séptimo, publicó un comunicado en sus redes sociales para despedirse de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa "Honas", tecladista y cofundador de la agrupación, quien fue asesinado junto a su esposa, su hija y una trabajadora del hogar en un departamento de la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

"Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, Honas. Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él", dice el mensaje de la banda.

El grupo también extendió su solidaridad a los familiares de las otras víctimas: “Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amigas y amigos en este momento de enorme tristeza. Comunicamos también nuestro pésame a la familia de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos.”

La banda también reconoció el trabajo de las autoridades en la investigación del multihomicidio.

“Valoramos el esfuerzo y la labor profesional de la Fiscalía del Estado de México para el esclarecimiento de los hechos”, señala el comunicado.

En una segunda imagen dedicada a Honas, sus compañeros escribieron: “A su esposa, Ana Paula, y a su hija, Sofía. Vivirán por siempre en nuestros corazones. Honas, celebramos tu música, tu vida y tu luz. Descansen en paz.”

Jonathan Meléndez fue uno de los fundadores de Camilo Séptimo en 2013, junto con Manuel Mendoza y Erik Vázquez. Dentro de la agrupación, se encargó de los teclados, sintetizadores y elementos electrónicos que definieron el sonido del grupo, y participó en cuatro álbumes de estudio: Óleos (2017), Navegantes (2019), Ecos (2022) y Jardín de las almas (2023).