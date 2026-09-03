Entretenimiento

Camilo Séptimo Reacciona a Multihomicidio de su Tecladista Jonathan Meléndez y su Familia

La agrupación musical rindió homenaje a su cofundador, asesinado junto a su esposa e hija en su casa en Atizapán de Zaragoza

camilo-septimo-despide-tecladista-jonathan-melendez-honas-mensaje-comunicadoFoto: Cuartoscuro

Destacado

Camilo Séptimo despide con dolor a su tecladista Honas, asesinado junto a su familia. Un homenaje a su vida y música. Descubre más sobre este trágico acontecimiento.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+