Muere Carla Jeffery, Actriz de Disney, a los 33 Años

Carla Jeffery, la actriz que dio vida a Bree Prattle en la exitosa franquicia de Disney Channel Zombies, murió el martes 1 de septiembre a los 33 años. La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en Instagram por su agencia de representación, Alexanders Talent Management, que trabajó con ella durante más de dos décadas.

“Carla era más que una clienta; era familia”, expresó la agencia en su mensaje, en el que también recordó la sonrisa y la energía que la actriz compartió con el público durante su carrera. El comunicado pidió respetar la privacidad de la familia de Jeffery mientras atraviesa este momento.

Originaria de Houston, Texas, Jeffery comenzó su carrera actoral a los 12 años, cuando apareció junto a la ganadora del Oscar Mo’Nique en la comedia Phat Girlz (2006). Con el paso de los años se convirtió en un rostro familiar de Disney Channel, participando en series como Good Luck Charlie, Shake It Up! y Best Friends Whenever.

Su papel más recordado llegó en 2018, cuando interpretó a Bree, la aspirante a porrista y mejor amiga de Addison, en la película original de Zombies.

Repitió el personaje en las secuelas Zombies 2 y Zombies 3, y más tarde le puso voz a Bree en la serie animada Zombies: The Re-Animated Series (2024).

Fuera del universo Disney, la actriz también tuvo apariciones en producciones como Curb Your Enthusiasm, Southland, American Vandal, iCarly y Game Shakers.

Tras conocerse la noticia, varios de sus compañeros de la franquicia Zombies compartieron mensajes de despedida en redes sociales.

Milo Manheim, quien coprotagonizó con ella tres películas, la describió como una de las personas más dulces que conoció.

Chandler Kinney, quien interpretó a la loba Willa, la recordó como una luz brillante en cualquier habitación, mientras que Malachi Barton, quien se unió a la saga en su cuarta entrega, también le dedicó unas palabras de despedida.

Jeffery es gemela del también actor Carlon Jeffery, conocido por interpretar a Cameron Parks en la serie de Disney Channel A.N.T. Farm.