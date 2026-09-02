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Muere Carla Jeffery, Actriz de Disney, a los 33 Años

Jefferey inició su carrera a los 12 años de edad y estelarizó la exitosa franquicia de Disney Channel 'Zombies'.

Muere-carla-jefferey-actriz-disney-channel-zombies-33-anos-edadFoto: Getty Images

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Carla Jeffery, conocida por su papel en Disney Zombies, muere a los 33 años. Actuó en series como Good Luck Charlie y Shake It Up! Conoce su trayectoria y el impacto que dejó.

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