Así Fue la Última Entrevista de Jonathan Meléndez, de Camilo Séptimo, Antes de ser Asesinado

Jonathan Meléndez, tecladista, compositor y fundador de Camilo Séptimo, fue asesinado la noche del martes 1 de septiembre de 2026 junto a su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica, dentro de su departamento en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

A raíz de la tragedia, sus fans han rendido tributos y recordado los mejores momentos de Meléndez en la banda.

Antes de su muerte, el músico había hablado sobre el concepto detrás de Mapas, el álbum más reciente de Camilo Séptimo, lanzado este 2026.

En un video donde la agrupación profundiza en el concepto del disco, Camilo Séptimo recorrió distintos puntos históricos y naturales de México para conectar cada canción con una energía especial, en un ejercicio que buscaba nutrir la creatividad del grupo desde la experiencia directa con el entorno.

Fue ahí donde Meléndez reflexionó sobre su propia relación con la naturaleza y el proceso creativo:

“Cuando mejor me siento, cuando más en paz estoy conmigo mismo, es cuando conecto con la naturaleza”, dijo el tecladista.

Para el músico, el proceso creativo detrás de Mapas no podía entenderse sin salir a vivir experiencias fuera del estudio:

“La verdadera inspiración se encuentra afuera, teniendo experiencias; el entender que cuando nutres tu cerebro, tu alma, tu espíritu, la música fluye mejor”, expresó Jonathan Meléndez.

Esas palabras, registradas en un video que hoy circula entre los fans de la banda, se han convertido en uno de los últimos testimonios públicos del músico sobre su forma de entender la creación artística.

Meléndez, conocido como “Honas”, tenía 38 años y era pieza clave del sonido de Camilo Séptimo desde la fundación de la banda en 2013, junto a Manuel Mendoza y Erik Vázquez.

De acuerdo con las autoridades del Estado de México, las víctimas, el músico; su esposa Ana Paola, de 35 años y con cinco meses de embarazo; su hija de tres años y una mujer de 21 que trabajaba en el hogar, fueron encontradas sin vida alrededor de la 1:00 de la madrugada, luego de que vecinos alertaran a la policía tras escuchar gritos y disparos.

Un niño de seis años sobrevivió al ataque. La Fiscalía informó la detención de dos personas señaladas como responsables del homicidio múltiple.

Hasta el momento, Manuel Mendoza y Erik Vázquez, el resto de los integrantes de Camilo Séptimo, no se han pronunciado públicamente sobre la muerte de su compañero.