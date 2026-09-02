Entretenimiento

Así Fue la Última Entrevista de Jonathan Meléndez, de Camilo Séptimo, Antes de ser Asesinado

En su última entrevista antes de morir, Jonathan Meléndez dejó testimonio de cómo entendía la creación artística

jonathan-melendez-camilo-septimo-ultima-entrevista-antes-de-morirFoto: N+

Destacado

Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo fue asesinado junto a su familia. En su última entrevista, habló sobre la conexión entre la naturaleza y la creatividad. Descubre su legado artístico.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+