Seguridad

Alumno Sufre Insolación en Escuela por Castigo en Piedras Negras, Coahuila

El menor fue expuesto a altas temperaturas en el patio del plantel educativo.

Alumno Sufre Insolación en Escuela por Castigo en Piedras Negras, CoahuilaEl menor sufrió un cuadro de insolación y deshidratación en una primaria de Piedras Negras. Foto: N+

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