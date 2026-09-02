Un estudiante de 12 años, alumno de sexto grado de la Escuela Primaria Benito Juárez, en Piedras Negras, sufrió un cuadro de insolación y deshidratación luego de permanecer expuesto al sol en el patio del plantel, presuntamente como castigo por no portar la corbata del uniforme.

Los hechos ocurrieron durante el segundo día del ciclo escolar 2026-2027. De acuerdo con la información proporcionada, el menor fue enviado al patio del plantel, donde permaneció expuesto a las altas temperaturas registradas en la ciudad.

Se informó que durante ese día en Piedras Negras alcanzó los 40.4 g°, una de las temperaturas más elevadas registradas en el país, condición que habría agravado el estado del estudiante y provocado que requiriera atención médica debido a los síntomas de insolación y deshidratación.

El caso ha generado preocupación debido a que involucra a un menor de edad. Hasta el momento, las autoridades educativas no han informado si se inició alguna investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer posibles responsabilidades.