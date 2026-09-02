Sentencian a 39 Años de Prisión a Feminicida en Gómez Palacio, Durango

La Fiscalía General del Estado de Durango, a través del agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Región Laguna, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Marco Enrique Valenzuela Galindo, al ser encontrado penalmente responsable del delito de feminicidio cometido en agravio de Seferina, quien perdió la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Los hechos ocurrieron el 22 de junio de 2026, cuando Marco Enrique se encontraba en su domicilio, ubicado en el residencial El Campanario II, en Gómez Palacio, en compañía de Seferina. En determinado momento ambos iniciaron una discusión y el hombre agredió físicamente a la víctima utilizando un objeto contundente y otro punzopenetrante, provocándole diversas lesiones que posteriormente le causaron la muerte.

El hallazgo del cuerpo fue realizado por la hermana de la víctima, quien al no poder comunicarse con ella, decidió forzar la puerta para poder ingresar a la casa.

Luego de las investigaciones correspondientes y del proceso judicial, el juez dictó sentencia condenatoria en contra de Marco Valenzuela, imponiéndole una pena de 39 años, 11 meses y 29 días de prisión por su responsabilidad en el feminicidio.

Además de la pena de prisión, el sentenciado deberá cubrir una multa de 337 mil pesos y pagar un millón 500 mil pesos por concepto de reparación del daño en favor de la víctima.