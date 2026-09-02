Seguridad

Sentencian a 39 Años de Prisión a Feminicida en Gómez Palacio, Durango

El hombre deberá cubrir una multa de 337 mil y pagar un millón 500 mil pesos por reparación del daño en favor de la víctima.

Sentencian a 39 Años de Prisión a Feminicida en Gómez Palacio, DurangoMarco agredió físicamente a la mujer en una casa ubicada en residencial El Campanario II Foto: N+

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