Seguridad

Detienen a Sujeto y Aseguran Droga durante Cateo en Izúcar de Matamoros, Puebla

Óscar Marvin 'N' fue arrestado al interior de un presunto punto de venta de estupefacientes ubicado en calles del Barrio de Santiago Mihuacán.

Detenido Óscar Marvin N Asegurada Droga Marihuana Cristal Cateo Izúcar de Matamoros PueblaCatean Presunto Punto de Venta de Droga en Izúcar de Matamoros, Puebla. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Cateo en Puebla: Fiscalía y fuerzas de seguridad detienen a un sujeto y confiscan droga en un inmueble clave para la venta de narcóticos. Conoce los detalles de esta operación.

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