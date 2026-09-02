Detienen a Sujeto y Aseguran Droga durante Cateo en Izúcar de Matamoros, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), dio a conocer que a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), coordinó un operativo interinstitucional en Izúcar de Matamoros con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Durante dicha movilización se cateó un inmueble, en el marco de las acciones conjuntas para el combate a los delitos contra la salud, donde se detuvo a una persona y se confiscaron diversas dosis de estupefacientes.

Estas indagatorias permitieron identificar un inmueble ubicado en la colonia Chichicastitla, el cual operaba de manera continua como un punto estratégico para la comercialización y distribución de narcóticos.

Con los datos de prueba obtenidos, la autoridad ministerial solicitó y obtuvo la orden de cateo correspondiente. La intervención ministerial derivó de labores de inteligencia, análisis de gabinete y trabajo de campo sustentadas en la verificación de denuncias anónimas.

Durante el desahogo de la diligencia en el predio, las fuerzas de seguridad aseguraron 60 bolsas con sustancia granulada con características propias del cristal, 17 envoltorios que contenían hierba verde seca correspondiente a marihuana, una báscula gramera y dinero en efectivo.

En el lugar fue detenido Óscar Marvin ‘N’, señalado como el probable responsable del resguardo y venta de las sustancias ilícitas en dicho inmueble, el cual quedó formalmente asegurado y bajo resguardo institucional con los sellos correspondientes.

Con información de N+

GMAZ