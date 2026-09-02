Accidentes

Trabajador Fallece Tras Descarga Eléctrica y Amputación de un Brazo en Veracruz

El hombre permaneció internado durante casi dos semanas y su hija denunció que era el principal sostén económico del hogar.

El hombre permaneció internado por 12 días en el hospital del IMSSEl hombre permaneció internado por 12 días en el hospital del IMSS. Foto: N+

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Un accidente laboral en instalaciones de CFE deja a una familia sin su principal sustento. David murió tras 12 días internado en el hospital. Su familia pide justicia.

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