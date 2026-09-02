Trabajador Fallece Tras Descarga Eléctrica y Amputación de un Brazo en Veracruz

Tras diversas complicaciones de salud por las quemaduras generadas al recibir una descarga eléctrica mientras se encontraba realizando trabajos de pintura al interior de las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad. David perdió la vida.

Según datos recabados el accidente ocurrió durante los últimos días del mes de agosto, de inmediato fue trasladado al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado de la avenida cuauhtémoc, al norte de la ciudad y puerto de Veracruz, donde permaneció internado 12 días.

Se dio a conocer que David, no contaba con Seguridad Social al momento en que sufrió el accidente mientras laboraba. Así narra lo sucedido Yazmín Bañuelos, hija del hombre fallecido.

A él lo abandonaron aquí en la unidad de IMSS 14 en el área de urgencias. debido a una descarga eléctrica le amputaron su brazo y su cuerpo ya no resistió y el día de hoy partió por un paro cardiaco.

Asegura que la empresa que subcontrató a su papá se ha acercado con ofrecimientos funerarios, sin embargo, David era el sustento total de una familia, por ello, piden justicia y la reparación total del daño.