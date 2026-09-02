Futbol

Otro Mexicano a Europa: Patricio Salas Deja al América y Jugará en Portugal

El delantero de 22 años se define a sí mismo como 'un jugador técnico al que le gusta tener el balón y jugar cerca de sus compañeros'

Patricio 'Pato' Salas Llega al Famalicão de Portugal al Ser Prestado por AméricaEl delantero mexicano Patricio "Pato" Salas llega al FC Famalicão de Portugal. Foto: Futebol Clube de Famalicão

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