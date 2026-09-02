Otro Mexicano a Europa: Patricio Salas Deja al América y Jugará en Portugal

Crece la legión de futbolistas mexicanos en Europa. Y ya hay dos en la Primeira Liga de Portugal: Santiago Giménez fue fichado en días pasados por el FC Porto y ahora se reveló que Patricio 'Pato' Salas vestirá los colores del Famalicão, luego que el Club América aceptó prestarlo por un año con opción de compra.

El delantero 'Pato' Salas nació en Mérida, Yucatán, el 17 de febrero de 2004. Se formó en la academia de los Venados FC y a corta edad tuvo una experiencia europea, ya que en el 2017 viajó a Inglaterra. Ahí pasó seis meses a prueba en las fuerzas juveniles del Chelsea FC y estuvo en la Buckswood Football Academy.

Volvió a México para integrarse a la cantera del Club Pachuca y pasar por las categorías Sub-15 y Sub-17. Y en el 2022 pasó a las fuerzas básicas del Club América y luego de brillar en la categoría Sub-23 el entrenador André Jardine lo llamó al primer equipo, con el que debutó en la Liga MX el 16 de julio de 2023 ante el Puebla.

Con el cambio en la dirección técnica con Guillermo Almada y la llegada de refuerzos en ataque, Salas quedó relegado. De acuerdo con reportes, el entrenador de las Águilas usó sus conexiones europeas para llamar directamente a los directivos del Famalicão y recomendó el talento del atacante de 22 años.

Así, el América aprobó el movimiento buscando que sumara minutos y proyección en Europa para la temporada 2026-2027 e incluye una opción para que el club luso adquiera su carta definitiva.

Con las Águilas, Salas celebró los títulos del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024. El delantero también tuvo la oportunidad de competir en la Liga de Campeones de la CONCACAF y en la Leagues Cup.

"Estoy muy ilusionado y con muchas ganas de empezar este nuevo reto. Llegar a Europa es el paso más importante de mi todavía joven carrera, y hacerlo con un club tan ambicioso es motivo de gran orgullo y, al mismo tiempo, una enorme responsabilidad", declaró Patricio Salas a su llegada a Portugal.

Con la promesa de "dejarlo todo siempre en el campo", Patricio Salas afronta con confianza esta nueva etapa: "Sé que esperan goles y asistencias. Mi intención es estar a la altura de esas expectativas y marcar la diferencia en la Liga portuguesa".

El delantero se define a sí mismo como "un jugador técnico al que le gusta tener el balón y jugar cerca de sus compañeros".

El jugador mexicano está convencido de haber tomado la decisión correcta. "El club está en constante crecimiento. Ofrece instalaciones de primer nivel, la plantilla está formada por jugadores jóvenes y siento que voy a crecer mucho a lo largo de la temporada".

Con información de N+

HVI