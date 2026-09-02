Rebeca Bernal Hace Historia al Fichar con el Manchester United

Rebeca Bernal, una de las jugadoras mexicanas más importantes de los últimos años y capitán de la Selección Nacional Femenil, acaba de firmar su contrato para convertirse en nueva futbolista del Manchester United. Fue a través de un comunicado oficial que el cuadro inglés anunció la llegada de Bernal, quien será parte del equipo hasta el 2029.

"El Manchester United se complace en confirmar que Rebeca Bernal ha llegado a un acuerdo para unirse al club, pendiente de inscripción. La versátil centrocampista ha firmado un contrato hasta junio de 2029", se lee en el comunicado. Ante esto, el director del club Matt Johnson, dijo que "Rebeca es una jugadora excepcional que aporta calidad, liderazgo y experiencia a nuestra joven y prometedora plantilla".

Por su parte, Rebeca Bernal aseguró que es un "privilegio de representar al Manchester United". "Es evidente que me uno a un gran entorno, Eva es una excelente entrenadora y se percibe la determinación de todo el equipo por alcanzar el éxito. Tengo muchas ganas de empezar esta nueva etapa; de darlo todo, aportando toda mi experiencia y pasión, para impulsar al equipo y luchar juntos por lograr nuestros objetivos", fueron las palabras de la defensa mexicana.

De esta manera y tras su paso con el Spirti de Washington en la NWSL, en donde disputó 41 partidos, Bernal se convierte en la primera futbolista mexicana que jugará en la liga inglesa femenil. La defensa también ha jugado 65 partidos con la selección mexicana femenil y ha marcado 7 goles. Además, formó parte del equipo mexicano que conquistó la medalla de oro por primera vez en su historia en los Juegos Panamericanos de 2023, tras derrotar a Chile por 1-0 en la final. Bernal anotó el gol de la victoria en ese encuentro.

En su trayectoria cuenta con 4 títulos de la Liga MX Femenil con las Rayadas de Monterrey, club con el que además anotó 66 goles en mád de 250 partidos jugados.

En entrevista excusiva con TUDN, Bernal mencionó que está muy orgullosa de lo que ha logrado. "Dando este salto siendo la primera mexicana en la liga inglesa me llena mucho de orgullo y es para lo que trabajo todos los días, es un paso importante, pero ahora es más importante lo que viene que es hacerme de un nombre en Inglaterra", dijo.

La capitana del Tri femenil también enfatizó la importancia de adaptarse al nuevo entorno, algo que no es nuevo para ella, pues tuvo que hacerlo cuando migró a la liga estadounidense. "He crecido mucho en todos los aspectos, cuando di el salto a Estados Unidos era adaptarme al inglés, a la cultura, a un estilo de vida diferente, a una liga diferente, pero ahora será algo similar, todo va a cambiar, adaptarme lo más rápido posible porque la liga empieza ya en unos días".