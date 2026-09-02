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Rebeca Bernal Hace Historia al Fichar con el Manchester United

La defensa se convierte en la primera jugadora mexicana que jugará en la liga de Inglaterra

Rebeca Bernal firmando su contrato con el equipo femenil del Manchester UnitedFoto: X (@ManUtdWomen)
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