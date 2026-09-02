Confirman a Isaac del Toro para Mundial de Ciclismo y Equipo Mexicano que Liderará

Isaac del Toro fue confirmado como líder del equipo mexicano que participará en el Mundial de Ciclismo en Ruta en Canadá, así como a la escuadra que encabezará en la Prueba de Fondo Élite Varonil.

Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista de México (UCM), difundió la lista este martes, en la que incluyó a todos los integrantes del seleccionado nacional en las seis diferentes categorías de la competencia.

El "Torito" será el máximo representante de México y lo acompañarán los connacionales Eder Frayre, Edgar "Chucky" Cadena, Ulises Castillo, José Antonio Escarcega, Carlos García y Tomás Aguirre, en el equipo élite varonil.

En días pasados, De la Garza había dicho que el originario de Ensenada estaría en el Campeonato Mundial de Ruta que se realizará el 27 de septiembre en Montreal, pero no reveló quiénes serían los gregarios. El directivo indicó que se estaba resolviendo el tema del visado del "Chucky" Cadena, como parte del equipo principal, y descartó integrar a César Macías, quien está participando en La Vuelta a España, debido a que sus condiciones de sprinter no se adecuaban a la carrera en suelo canadiense, donde la resistencia será el factor fundamental.

Como parte de su preparación de líder del equipo varonil mexicano, se espera que Del Toro compita en el GP de Québec el 11 de septiembre, y en el GP de Montreal el 13 del mes, pero representando al UAE Team Emirates XRG. Ya en el Campeonato Mundial correrá bajo la bandera de su país.

La competencia en Montreal para la escuadra de élite varonil será de un día y tendrá un recorrido de 273.7 kilómetros con duros ascensos al Mount Royal, aunque con varios tramos llanos.

Para el 10 de octubre, se prevé que Del Toro corra en Il Lombardia, considerado el último "Monumento" de la temporada y uno de los grandes objetivos del año para los escaladores.

Apenas el pasado 23 de agosto, el pedalista se coronó en el Tour de Alemania y sumó su victoria 32, así como el título número 20 a sus 22 años. Semanas antes fue el mejor joven del Tour de Francia y subió al podio en tercer lugar, en la edición que ganó su compañero Tadej Pogacar.

En la lista revelada por De la Garza en su cuenta de Instagram, se indicó que la Élite femenil mexicana en Canadá será compuesta por Romina Hinojosa, novia de Isaac del Toro, así como Sara Roel, Andrea Fregoso y Yareli Salazar.

Mientras que en la Sub-23 varonil irán Sebastián Ruiz, Said Cisneros, Leo Cisneros, José Juan Prieto, José Antonio Prieto y Michael Zarate.

Para la categoría Sub-23 femenil correrán por México: Mayte Zamudio, Fernanda Zárate, Gissel Borbon y Atzi Paola.

En Junior varonil competirán los mexicanos José Emilio Rodríguez Delgado, Daniel Santiago Moreno García y Omar Andrade Fernández. En Junior femenil estarán Nabyenka Bareño, Natalia Pineda Soto y Gaetana Alhäch Sjogren.

ASJ