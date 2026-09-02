Deportes

Confirman a Isaac del Toro para Mundial de Ciclismo y Equipo Mexicano que Liderará

Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista de México, difundió la lista del seleccionado nacional

Del ToroFoto: AP.

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