Internacional

Ecuador Registra Dos Sismos en Guayas y Cañar: Reportan su Magnitud

Uno de los temblores se ubicó cerca de Bucay y el segundo fue localizado en las inmediaciones de La Troncal

temblor en EcuadorEquipos de búsqueda y rescate revisan la calle tras un sismo en Ecuador. Foto: AFP | Archivo
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