Ecuador Registra Dos Sismos en Guayas y Cañar: Reportan su Magnitud

Ecuador registró dos temblores en la madrugada este miércoles, de acuerdo con los reportes del Instituto Geofísico del país. Los movimientos telúricos tuvieron magnitudes de 3.2 y 3.7 y fueron detectados en las provincias de Guayas y Cañar.

El primer sismo fue registrado a las 00:07 horas, tiempo local, en la provincia de Guayas, cuya magnitud fue de 3.2.

El Instituto Geofísico ubicó el epicentro en las coordenadas 2.09 grados de latitud sur y 79.20 grados de longitud oeste, con una profundidad de 23 kilómetros.

Mientras que a las a las 2:02 horas ocurrió otro sismo de magnitud 3.7. El movimiento tuvo una profundidad de 52 kilómetros y su epicentro se ubicó en las coordenadas 2.36 grados de latitud sur y 79.32 grados de longitud oeste.

El Instituto Geofísico precisó que el temblor ocurrió a unos 6.67 kilómetros de La Troncal, en la provincia de Cañar.

Cabe señalar que Ecuador forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por una importante actividad sísmica y volcánica debido a la interacción de distintas placas tectónicas.

Esta región abarca varios países de América y Asia que se encuentran alrededor del océano Pacífico, entre ellos México, Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos, Canadá y Japón.

FBPT