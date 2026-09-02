Seguridad

Se Incendia Tráiler Nodriza con Nueve Vehículos en Ciudad Victoria, Tamaulipas

La unidad presuntamente transportaba vehículos de lujo con rumbo a Altamira, cuando fue alcanzada por un incendio.

Se Incendia Tráiler Nodriza con Nueve Vehículos en Ciudad Victoria, TamaulipasSe Incendia Tráiler Nodriza con Nueve Vehículos en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Foto: N+

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Un tráiler nodriza se incendia en Ciudad Victoria, dejando nueve vehículos en cenizas.

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