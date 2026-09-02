Se Incendia Tráiler Nodriza con Nueve Vehículos en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Un tráiler nodriza que transportaba nueve vehículos se incendió la noche de este lunes a la altura del kilómetro 2 de la carretera Rumbo Nuevo en Victoria.

El operador, quien se dirigía de San Luis Potosí a Altamira, declaró que desconoce qué originó el fuego. Intentó sofocar las llamas con un extintor, pero el incendio se salió de control en cuestión de minutos.

La carretera permaneció cerrada a la circulación mientras cuerpos de emergencia atendían la contingencia. Al lugar acudieron autoridades y personal de bomberos para poder controlar el fuego y brindar ayuda vial en la zona.

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas.