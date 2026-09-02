Un automóvil que circulaba a exceso de velocidad derribó un adorno monumental instalado en la Avenida Reforma de la Ciudad de Puebla, con motivo de las fiestas patrias.

La unidad avanzaba sobre la venida con dirección al Zócalo de Puebla, pero entre la 11 y la 9 norte-sur, la conductora perdió el control y se subió a la banqueta del lado izquierdo, donde derribó al menos tres guardapeatones y se estrelló contra las bases de los arcos tricolores instalados para conmemorar el mes de la patria.

Con esta colisión, la estructura metálica se dañó y se desplomó, causando afectaciones a unos establecimientos ubicados en ese sitio. La unidad se detuvo unos metros adelante ya que presentó destrozos en el neumático, el rin y parte de la carrocería.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron para realizar el peritaje del accidente y fincar responsabilidades para que la conductora cubra los daños del arco que acababa de destruir.

La estructura metálica se desplomó y la camioneta terminó varada. Foto: N+

Por su parte, la mujer justificó su percance asegurando que era perseguida por otro vehículo, razón por la cual aceleró y se impactó contra las bases del arco luminoso.

Los policías viales se hicieron cargo de la conductora y el automóvil, mientras, personal técnico realizaba las acciones para retirar la estructura antes de ocasionar otro percance.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR