Accidentes

Conductora Derriba con su Camioneta Adornos Patrios de Avenida Reforma de Puebla

La mujer justificó asegurando que era perseguida por otro vehículo, razón por la cual aceleró y se impactó contra las bases del arco luminoso.

La policía hizo el peritaje del accidente para fincar responsabilidades.La policía hizo el peritaje del accidente para fincar responsabilidades. Foto: N+

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Una persecución a alta velocidad en Puebla termina con adornos patrios destruidos en Av. Reforma. La conductora asegura que huía de otro vehículo.

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